Aj napriek premenlivému počasiu hodnotia Tatranci leto pozitívne

Vysoké Tatry 10. septembra (TASR) – Aj napriek premenlivému počasiu hodnotia Tatranci hlavnú letnú turistickú sezónu pozitívne. Potvrdila to riaditeľka Oblastnej organizácie (OOCR) Región Vysoké Tatry Veronika Littvová s tým, že návštevnosť v mesiacoch júl a august zostala oproti vlaňajšku približne na rovnakej úrovni." konkretizovala Littvová. Najviac sa na tom podľa nej podpísali viacdenné dažde v treťom júlovom týždni, ktoré spôsobili v Tatrách dokonca záplavy. Po nich boli pre výrazné poškodenia turistických chodníkov uzavreté viaceré tatranské doliny, ako napríklad studenovodská, Javorová či Bielovodská.," doplnila riaditeľka a konštatovala, že pri porovnaní oboch letných prázdninových mesiacov bol august nielen najúspešnejším mesiacom tohto roka, čo sa týka počtu ubytovaných návštevníkov, ale bol až o viac ako 30 percent silnejší ako júl.Vysokú augustovú návštevnosť v regióne potvrdzujú aj údaje získané z pravidelného sčítavania návštevníkov pracovníkmi Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP). Siedmeho augusta bola denná návštevnosť slovenských veľhôr na úrovni viac ako 24.000 ľudí, čo je blízko rekordu návštevnosti od vzniku samostatnej SR v roku 1993. Zaujímavosťou tohtoročného sčítavania turistov bol podľa Littvovej fakt, že po dlhých rokoch sa najnavštevovanejšou lokalitou nestal Hrebienok, porazilo ho Popradské pleso.V letných mesiacoch výrazne prevažovali slovenskí hostia, ktorí tvorili viac ako 60 percent klientely, za nimi nasledujú Česi s 15 percentami, Poliaci s piatimi percentami a zhruba tri percentá Maďarov. Pozitívne nárasty zaznamenali Tatranci aj u turistov z Nemecka, Veľkej Británie a Izraela. "dodala Littvová.Napriek tomu, že sa nepodarilo do začiatku leta schváliť nový návštevný poriadok TANAP-u, nemala táto skutočnosť podľa nej žiaden dosah na návštevnosť Vysokých Tatier. Veľmi pozitívne bolo však turistami prijaté obnovenie tabúľ na náučnom chodníku ŠL TANAP zo Štrbského Plesa na Popradské pleso. Do Vysokých Tatier prilákali turistov aj kultúrne či športové podujatia, ktoré sa podľa Littvovej každoročne tešia veľkej obľube a dopĺňajú ponuku atrakcií v regióne.uzatvára Littvová.