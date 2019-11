Aj o tom, ako pred vyše 100 rokmi v Kútoch stavali železničnú stanicu

Budova železničnej stanice v obci Kúty (okres Senica), ktorá bola dokončená v roku 1930. Foto: TASR Foto: TASR



Kúty 16. novembra (TASR) – Po vzniku Československa sa Kúty ocitli na hlavnej železničnej trati nového štátu spájajúcej Prahu s Bratislavou. Táto skutočnosť mala za následok zvýšený objem prepravy nákladu a osôb, čo si vyžiadalo stavbu novej železničnej stanice a ďalších stavieb technického zabezpečenia, ako sú vodojem či depo.Samotnej realizácii stavby predchádzalo dlhé prípravné obdobie.uviedla pre TASR kunsthistorička Michaela Haviarová.Stavebné práce sa začali realizovať 4. apríla 1928.doplnila Haviarová.Do užívania odovzdali stavbu 11. januára 1930.informovala kunsthistorička.Ako ďalej dodala, pre celú fasádu budovy je charakteristické okrem veže členenie pásovým 'režným' tehlovým murivom, strecha členená drevenými štítmi inšpirovanými ľudovou architektúrou a výzdobnými rondokubistickými detailmi.V obdobnom duchu je poňatá aj budova vodojemu.vysvetlila Haviarová.Kúty 16. novembra (TASR) – Skupina dobrovoľníkov v obci Kúty založila občianske združenie (OZ) Pjekné mjestečko, ktoré kúpilo starý sedliacky dom. Ten postupne svojpomocne zrekonštruovali a teraz je v ňom súkromná expozícia ľudového bývania.Pred kúpou domu, ktorý bol postavený v roku 1887, si členovia združenia prezreli viacero starších objektov v obci.uviedol zakladajúci člen OZ Pjekné mjestečko Filip Húšťava.Pôvodne pripravovali projekt s tým, že si ho postupne preberie obec.doplnil pre TASR Húšťava.Dobrovoľnícka práca sa odohrávala pod dohľadom skúsených majstrov.uviedol jeden z majstrov a zároveň člen združenia Stanislav Pribyla.Ako ďalej doplnil, nenašiel sa taký problém, s ktorým by si nevedeli počas rekonštrukcie rady.doplnil pre TASR Pribyla.Projekt je dôležitý nielen pre rozvoj tradičnej kultúry, ale aj pre rozrastajúcu sa komunitu folkloristov.informoval zakladajúci člen OZ.Rekonštrukciou sedliackeho domu a inštalovaním múzea sa plány združenia nekončia.prezradil Filip Húšťava.Okrem múzea by totiž chcelo združenie postupne spraviť z priestorov komunitné centrum, kde by sa vedeli stretávať nielen členovia združenia, ktorých je v súčasnosti približne 50, ale aj ďalší obyvatelia obce.naznačil ďalšie plány zakladajúci člen OZ Pjekné mjestečko.Kúty 16. novembra (TASR) – Družstvo Kovotvar z obce Kúty je už viac ako 65 rokov jednou z najvýznamnejších spoločností v regióne. Spoločnosť je jednou z mála firiem, ktorá prešla úspešnou reštrukturalizáciou a z firmy, ktorá ešte v roku 2009 vyprodukovala stratu takmer 1,25 milióna, je v súčasnosti fungujúca spoločnosť s približne stovkou zamestnancov.Subjekt vznikol pôvodne ako výrobné družstvo Topľa, ktorého hlavnou činnosťou bolo spracovávanie dreva pre výrobu násad, čakanov a sedliackych vozov a v začiatkoch zamestnávalo približne 30 zamestnancov. Od roku 1964 nesie spoločnosť názov Kovotvar a toto obdobie sa spája aj so začatím výroby pozinkovaného tovaru. Výrobky pre záhradu a domácnosť, ako kropiace kanvy, vedrá, kvetináče, vázy či dekoratívne predmety z drôtu sú aj v súčasnosti hlavnou výrobnou náplňou družstva.Nemuselo tomu tak byť, keďže v roku 2009 zaznamenalo družstvo stratu 1,25 milióna eur. V roku 2010 vstúpilo do reštrukturalizácie a bolo pod neustálym dozorom správcu.uviedla výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Marcela Tokošová, ktorá previedla družstvo celým reštrukturalizačným procesom.Spočiatku boli nielen veritelia, ale aj viacerí zamestnanci skeptickí. Predsa len, reštrukturalizáciu na Slovensku úspešne zvládne iba osem percent podnikov.doplnila pre TASR Tokošová.Firma má od roku 2012 pravidelné tržby približne štyri milióny eur a každý rok končí v zisku, keď najväčším trhom pre produkty je Nemecko.dodala Tokošová.Ako zaujímavosť doplnila, že ich výrobky sa predávajú aj v Buckinghamskom paláci.ponúkla postreh zo spolupráce s firmami z Veľkej Británie predsedníčka predstavenstva.Firme sa darí presadiť sa na náročných trhoch v zahraničí, ale na Slovensku predáva minimum svojich výrobkov.uviedla Tokošová.Kým počas reštrukturalizácie musela spoločnosť prepúšťať, po ozdravení nastal opačný problém, a to nedostatok pracovníkov.prezradila riaditeľka.