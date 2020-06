Aj otcovia chcú tráviť čas so svojimi novonarodenými deťmi. Amazon ich podporuje pomocou rodičovských benefitov

Návrat do práce v upravenom režime

23.6.2020 (Webnoviny.sk) -Amazon si je ako zamestnávateľ vedomý nezastupiteľnej úlohy rodičov v živote ich detí. Stať sa rodičom novému človiečikovi je náročné najmä, ak je to po prvýkrát. Príchod nového bábätka je však veľkou zmenou aj keď nejde v poradí o prvé dieťatko, ako z hľadiska organizácie rodiny, tak aj po finančnej stránke. Amazon preto novým rodičom ponúka niekoľko benefitov.Prvým z nich je materský príspevok ktorým Amazon finančne podporuje svoje zamestnankyne počas materskej dovolenky aj nad rámec finančnej podpory od štátu. Spoločnosť Amazon vypláca matkám rozdiel medzi zákonnou dávkou a jej mzdou. Mamička tak získa jednorázovú sumu za 14 týždňov ako doplatok do výšky 100% svojej bežnej mzdy.Zatiaľ čo materská dávka je určená iba matkám, nasledujúce benefity sú určené aj otcom. Ďalší benefit, ktorý Amazon poskytuje pre nových rodičov je rodičovský príspevok , ktorý je "doplnením" zákonnej dávky, ktorú zamestnanec dostáva počas zákonnej rodičovskej dovolenky. "Tento benefit poskytuje mamičkám aj oteckom dodatočnú mzdu počas rodičovskej dovolenky, opäť až do výšky 100 percent mzdy za šesť týždňov po narodení dieťaťa alebo po jeho osvojení," vysvetľuje, HR manažérka Amazon pre Slovensko. Aj tento finančný bonus sa vypláca ako jednorazová suma.V neposlednom rade Amazon poskytuje špeciálnu výhodu nazývanú "Ramp Back program” – program, podporujúci postupný návrat do zamestnania, ktorý je k dispozícii pre matky aj otcov. Ide o program, ktorý zjednodušuje novým rodičom zaradenie sa do bežného pracovného procesu bezprostredne po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky, kým si všetci v rodine – rodičia aj dieťatko, zvyknú na nový režim. Tento program poskytuje upravený rozvrh práce až na osem po sebe nasledujúcich týždňov. Rodičia si môžu zvoliť z niekoľkých modelov čerpania tohto programu, takže si to nastavia tak, aby im to čo najlepšie vyhovovalo. "Záleží nám na tom, aby mohli rodičia s dieťatkom tráviť čo najviac času, a chceme im to umožniť. Zároveň sme si vedomí, že starostlivosť o malé dieťa vyžaduje energiu aj čas navyše. Preto našim zamestnancom, ktorí sa stali rodičmi, ponúkame po návrate do práce túto možnosť,” hovoríPeter Mitacz, Operations manager v návratovom centre Amazon Sereď sa stal nedávno prvýkrát oteckom. Ako hovorí, znamenalo to pre neho zmenu priorít. Otcovstvo mu dalo nový zmysel života, ale pociťuje aj stratu slobody. "Aj napriek tomu, ako negatívne znie tá druhá časť, beriem to ako pozitívum, lebo nič krajšie som v živote nezažil,” hovorí. O odchode na rodičovskú dovolenku neuvažuje. "Skôr by som sa bil za to, aby sa to nevolalo rodičovská DOVOLENKA, lebo sa mi to zdá byť ako uplný nezmysel,” dodáva s úsmevom.Martin Vozár, Area manager a ďalší novopečený otecko v Amazon Sereď by rád využil benefit rodičovskej dovolenky. "O rodičovskej dovolenke uvažujem, ale až keď bude mať malá 2 a pol či 3 roky. Dôvodom je, samozrejme, že už bude chodiť sama na nočník a odpadne prebaľovanie,” hovorí s nadsádzkou. Teší sa hlavne na výlety a ďalšie aktivity, ktoré bude môcť neskôr s dcérkou podnikať.Amazon sa pri príležitosti Dňa otcov rozhodol podporiť občianske združenie Asrow, o.z. ktoré organizuje konferenciu "Aký otec, taký syn” , ktorá sa venuje téme otcovstva a výchove chlapcov. Amazon im venuje 20 čítačiek Kindle. Na nasledujúcej konferencii plánujú tento dar venovať ako hodnotné ceny do tomboly, ktorá podujatie vždy sprevádza.Informačný servis