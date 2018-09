Aj po troch rokoch od krízy sú Európania stále otvorení utečencom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. septembra (TASR) - Väčšina Európanov podporuje prijímanie utečencov, hoci mnohí nesúhlasia s tým, ako Európska únia zvláda rekordný prílev migrantov, ktorý vyvrcholil pred troma rokmi. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Pew Research Center, z ktorého údaje prevzala v stredu agentúra Reuters.V čase, keď hnev okolo migrácie podnietil vzostup euroskeptických, protiimigrantských politických strán v Európe, prieskum inštitútu ukázal, že prijímanie utečencov, ktorí utiekli pred násilím a vojnou, podporuje vyše 80 percent dospelých v Španielsku, Holandsku, Nemecku a Švédsku.Vo Francúzsku a Británii podporu ich prijímania vyjadrilo vyše 70 percent respondentov. Prieskum ukázal, že dokonca aj v Grécku a Taliansku, hlavných vstupných bránach pre migrantov do Európy, väčšina respondentov stále podporuje prijatie utečencov.Z európskych krajín najnižšiu podporu vyjadrilo Maďarsko. Súhlas s týmto názorom vyslovilo len 32 percent respondentov, čo je značne nižšie percento než v prípade Poľska so 49 percentami.Prieskum, uskutočnený od mája do júla tohto roka, tiež ukázal, že mnohí Európania kritizujú spôsob, akým EÚ zvláda prílev migrantov.So spôsobom riešenia tohto problému zo strany EÚ vyjadrilo nesúhlas približne 92 percent Grékov, 78 percent Talianov a 66 percent Nemcov a Britov.Kríza z roku 2015 odhalila hlboké rozdiely vo vnútri EÚ. Krajiny ako Taliansko a Grécko sklamali východoeurópske krajiny, ktoré odmietli prijať utečencov. Ďalšie krajiny vrátane Švédska a Nemecka zasa vzali neúmerne veľký počet migrantov, všíma si Reuters.