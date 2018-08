Aj prehra môže byť pre DAC cenná, Huk: Treba sa však zamyslieť

Tomáš Huk, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 3. augusta (TASR) - Pri gólovom súčte 2:7 nebolo o postupujúcom z druhého predkola Európskej ligy pochýb, pre mladé jadro futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda však môže prehra s Dinamom Minsk poslúžiť ako zdroj cenného poučenia. Tretí tím minulého ročníka Fortuna ligy bude ašpirovať na priečky zaručujúce účasť v európskych súťažiach aj v tejto sezóne a na medzinárodnú scénu by sa mohol vrátiť už o rok.Dunajská Streda má v kádri viacero slovenských hráčov vo vekovom rozpätí 19 až 24 rokov. Vo štvrtkovej odvete druhého predkola v bieloruskej metropole nastúpili v základe Tomáš Huk (23), Kristián Koštrna (24) a Christián Herc (19), z lavičky zasiahli Ľubomír Šatka (23) a Dominik Špiriak (19), medzi náhradníkmi boli aj Timotej Záhumenský (23) a Ladislav Almási (19), Milan Šimčák (22) absentoval pre vylúčenie v úvodnom stretnutí.povedal Herc.zdôraznil Huk pre TASR. V jednom stretnutí si v strede obrany zahral s rôznymi spoluhráčmi.Nový tréner Peter Hyballa vedľa neho od úvodu postavil Souleymaneho Koneho, ktorý však veľmi rýchlo hral pod hrozbou vylúčenia po druhej žltej karte, a už v prvej dvadsaťminútovkena trávnik stabilného kolegu Šatku:Otvárací zásah odvety však ešte nebol rozhodujúci, Dunajská Streda naďalej potrebovala streliť tri góly, ktorými by si vynútila aspoň predĺženie. Spečaťujúca bola pasáž po zmene strán, keď minský protivník zúročil vabank hostí.pokračoval Šatka.Ďalšie góly v sieti Dunajskostredčanov vyplynuli z otvorenej hry, no ani tá im nepriniesla dostatok príležitostí na zvrat. V prvom polčase mal jedinú reálnu možnosť Herc, ktorý aj vybojoval jediný zásah pre Kristophera Vidu.priznal Herc.dodal Huk pre TASR.