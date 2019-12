Aj pri výnosoch z investovanía sa dá optimalizovať daňová povinnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Pri investovaní platí, že najlepšie dane sú žiadne dane. To sa zabezpečiť investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní a odvodov zo zákona oslobodené.Pre fyzické osoby platí, že ak doba medzi nákupom a predajom investičného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov (napr. indexové fondy, dlhopisy, akcie a pod.), ubehne viac než rok, výnos z predaja takého nástroja je oslobodený od dane aj odvodov." vysvetlil Maroš Ďurik, CEO spoločnosti Across Private Investments.Druhou možnosťou, ktorá sa dá využiť práve na konci roka, je započítanie ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku. Výnimkou sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pri ktorých je možné uplatniť tzv. časový test uvedený vyššie. "zdôraznil Ďurik.