Aj psy majú pubertu, podľa vedcov vtedy menej reagujú na majiteľov

Správanie vodiacich psov

Veľký prínos výskumu

15.5.2020 - Psy sú v čase dospievania neposlušnejšie a menej reagujú na pokyny svojho majiteľa. Tvrdia to vedci v novej štúdii. "Tínedžeri, ktorí nemajú s rodičmi ten najlepší vzťah, viac vykazujú konfliktné správanie voči rodičom. To isté platí aj v prípade dospievajúcich psov a ich majiteľov," uviedla spoluautorka výskumu Lucy Asher z Newcastle University.Vyhlásila, že majitelia by na základe nových skutočností mohli začať viac chápať svoje psy. Dodala, že ľudia často nosia "psy v puberte" do útulkov. "Je to ako u ľudí, hormóny všade zúria a v mozgu sa dejú veci," vysvetlila s tým, že až doteraz nebolo známe, ako toto životné obdobie vplýva na správanie psov.Asher s kolegami skúmala správanie budúcich vodiacich psov. Medzi nimi boli nemecký ovčiak, zlatý retriever či labradorský retriever. Tieto plemená sa dostávajú do obdobia dospievania ako šesť až deväťmesačné.Počas výskumu sledovali rôzne zmeny správania, napríklad ako psy oboch pohlaví a rôzneho veku reagovali na príkaz "sadni". Zistili, že osemmesačné psy majú dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť ignorovať povel oproti päťmesačným. Zároveň sa ukázalo, že jedince v tomto období viac počúvajú povely od cudzích ľudí. Majitelia 285 psov v dotazníkoch uviedli, že ich zvieratá počúvali menej, no cvičitelia spozorovali opak.Ďalším pozorovaním prišli na to, že osemmesačné psy preukazovali znaky separačného správania. Napríklad keď zostali opustené, začali sa triasť. Asher tiež potvrdila, že suky s menším naviazaním na majiteľov začali dospievať skôr.Claudia Fugazza z maďarskej Univerzity Loránda Eötvösa, ktorá nebola súčasťou výskumu, vyhlásila, že štúdia je veľkým prínosom, keďže správanie psov v čase adolescencie nie je dostatočne preskúmané. Uviedla však, že má svoje nedostatky, keďže je založená z veľkej časti na dotazníkoch.Sarah-Jayne Blakemore z University of Cambridge označila štúdiu za "fascinujúcu". "U ľudí je obdobie dospievania spojené so zvýšeným riskovaním, vplyvom rovesníkov a konfliktom s rodičmi. Pravdepodobne za to môže niekoľko faktorov, ako hormonálne zmeny, mozog, kognitívny vývoj a zmeny sociálneho prostredia. Výskum psov naznačuje, že toto správanie, ktoré pripisujeme tínedžerom, sa netýka len ľudí," objasnila.