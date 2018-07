Aj Starbucks chce skončiť s plastovými slamkami, do roku 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 9. júla (TASR) - Americká sieť kaviarní Starbucks v pondelok oznámila, že do roku 2020 postupne prestane vo svojich prevádzkach používať jednorazové plastové slamky a nahradí ich udržateľnou alternatívou.Starbucks ročne spotrebuje v zhruba 28.000 prevádzkach na celom svete viac než miliardu plastových slamiek. Cieľom najnovšieho záväzku kaviarenského giganta je znížiť množstvo odpadu a chrániť životné prostredie. Jednorazové plastové slamky sa používajú hlavne na výrobu ľadových nápojov. V budúcnosti ich plánuje podávať v pohári s novým dizajnom viečka, ktoré umožňuje piť priamo, bez slamky. A v ostatných prípadoch ich nahradia slamky z papiera alebo kompostovateľného plastu.Spoločnosť Starbucks už testuje papierové slamky vo svojich britských prevádzkach a začala používať nové veká v niektorých kanadských a amerických pobočkách.Kávový gigant tiež odhaduje, že každoročne distribuuje do svojich prevádzok 60 miliónov nerecyklovateľných papierových a plastových pohárov. Aj tento odpad by chcela spoločnosť znížiť, a to pomocou iniciatívyv USA a Kanade.Firmy na celom svete sa dostávajú pod tlak, keďže vlády a mestá sa snažia znížiť produkciu plastového odpadu, ktorý znečisťuje oceány a škodí morským živočíchom.