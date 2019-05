Aj v druhom sobotňajšom zápase padlo deväť gólov

Francúzsky hokejista Valentin Claireaux (vpravo) sa teší po strelení úvodného gólu v zápase základnej A-skupiny Dánsko - Francúzsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 11. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

A-skupina (Košice):



Dánsko - Francúzsko 5:4 pp a sn (2:1, 1:3, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 20. Storm, 20. M. Lauridsen (Storm, J. Jensen), 36. Eller (Bödker), 47. J. Jensen (N. Jensen, Meyer), rozh. sam. nájazd Storm - 9. Bertrand (Claireaux, Hecquefeuille), 25. Dame-Malka, 33. Fleury (Bozon, Hecquefeuille), 34. Claireaux (Rech, Bozon). Rozhodovali: Rantala (Fín.), Tufts (USA) - Goljak (Biel.), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6190 divákov.



Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, M. Lauridsen, Aabo Jensen, Lassen, N. Jensen, O. Larsen, Bruggisser - N. Jensen, Eller, Storm - Bödker, Regin, Madsen - Meyer, J. Jensen, Bau Hansen - Olesen, Jakobsen, Poulsen



Francúzsko: Hardy - Dame-Malka, Manavian, Chakiachvilli, Thiry, Gallet, Hecquefeuille, Janil - Perret, Ritz, Bertrand - Bozon, Claireaux, Fleury - Treille, Texier, Rech - Leclerc, Berthon, Valier

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v sobotnom prvom zápase v A-skupine na MS v Košiciach nad Francúzskom 5:4 po samostatných nájazdoch. Súboj bohatý na góly rozhodol v nájazdovom rozstrele Frederik Storm. Spomedzi ôsmich gólov najviac zaujal zásah Francúza Oliviera Dameho-Malku, ktorý v 25. minúte skóroval strelou od červenej čiary.Dáni nastúpia na ďalší zápas v nedeľu od 16:15 h. proti Nemcom, Francúzov čaká v rovnaký deň od 12:15 h. stretnutie s USA.Hernú prevahu v prvej tretine mali Dáni, ale gólovo lepší vstup do zápasu zaznamenali Francúzi. V 9. minúte im k tomu pomohla presilovka, ktorú využil Bertrand. Aj naďalej však boli aktívnejší Dáni, ktorí svoju prevahu zúročili v závere prvej časti. V 20. minúte najskôr Storm pretlačil puk za brankára Hardyho a 4 sekundy pred sirénou skóroval Lauridsen - 2:1.Druhá časť vyšla Francúzom, ktorých naštartoval kuriózny gól na 2:2, keď obranca Dame-Malka prekvapil Dahma strelou zo stredného pásma. Francúzi gólmi Fleuryho a Claireauxa otočili skóre, do karát im zahralo aj nepremenené trestné strieľanie v podaní Bödkera. Herne vyrovnaná tretia tretina priniesla gól J. Jensena, ktorý posunul zápas do predĺženia. O víťazovi však rozhodli až samostatné nájazdy, v nich rozhodol o dánskom víťazstve Storm.