Neraz hrá veľmi vysokú hru a vie sa mu to aj vypomstiť, no dokáže si priznať prehru a uznať víťazstvo protivníka.

To je Arsene Lupin: Dôverné priznania .

A koľko úsilia, kombinácii, geniálnych úskokov a fígľov ma to stálo, kým som sa dopracoval k takémuto výsledku. Prvýkrát v živote ma takto dostali. A to, čert aby to vzal, poriadne! Nuž čo, hral som vysokú hru!

V Dôverných priznaniach znova stretávame vrchného inšpektora Ganimarda, šéfa la Sureté pána Dudouisa či Sherlocka Holmesa. Ich konflikty s Lupinom sú však tentoraz oveľa vyhranenejšie a celková výstavba deja mnohonásobne intenzívnejšia. Lupin, ktorý prekypuje mladistvým elánom a radosťou zo života, dokáže majstrovsky vyskladať dejovú líniu svojho nekalého zámeru tak, aby zo súboja po mnohých peripetiách nakoniec vyšiel ako víťaz. A obdivu sa nedokážu ubrániť ani jeho protivníci.

„Aj vďaka Netxlixu ľudia opäť objavili nepolapiteľného lupiča Arsena Lupina,“ tvrdí prekladateľ profesor Štefan Povchanič. Vypočujte si s ním rozhovor v knižnom podcaste:

Druhá séria príhod Arsena Lupina obsahuje tri príbehy z výberu autorovej vnučky (Les aventures extraordinaires d’Arsene Lupin, 2011) a šesť nových príbehov (Pekelná pasca, Šál zo šarlátovo červeného hodvábu, Edith s labuťou šijou či Arsene Lupin sa žení a iné), ktoré vyšli v Editions Archipoche pod názvom Les confidences d’Arsene Lupin (2021).

V jednej poviedke sa opäť pridáva aj Sherlock Holmes a Watson, či skôr v podaní autora Herlock Sholmes a Wilson. Lupin slávneho detektíva skvele pozná, jeho zvedavosť a dychtivosť po záhadách; že rád objasňuje veci, ktoré iní nevedia rozlúštiť. A tak mu pripraví pasce, rôzne rébusy a Arsene Lupin sa pri ňom doslova vyžíva v prefíkaných intrigách...

Arsene Lupin: Dôverné priznania má nádych začiatku 20.storočia, vtedajšiu atmosféru, výborne vystavané zápletky a čítanie naozaj pre zábavu, na odľahčenie. Štýl Maurica LeBlanca je elegantný, plynulý, vie si vás nenásilne získať, dodáva príbehom čosi svojské a vytvára mix napätia, akcie, dobrodružstva, humoru a prefíkanosti.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Z francúzskeho originálu Les aventures extraordinaires d'Arsene Lupin (2011) a Les confidences d'Arsene Lupin (2021) preložil Štefan Povchanič.

Milan Buno, knižný publicista