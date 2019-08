Aj vreckové je základom pochopenia finančnej gramotnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. augusta (TASR) - Na to, aby si dieťa vybudovalo prirodzený vzťah k peniazom a naučilo sa základným princípom finančnej gramotnosti, je nevyhnutné ho k tomu viesť rodičmi už odmalička. Popri rozhovoroch rodičov s deťmi o hodnote peňazí a ako s nimi narábať je pomerne efektívnym a praktickým nástrojom, ako nadobudnúť zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti u detí, vreckové.Pre deti vo veku od 6 rokov až 10 rokov by sa mohla pohybovať výška vreckového v hodnote 3 až 5 eur a malo by sa poskytovať v pravidelnom týždennom intervale. U detí vo veku 11 až 15 rokov by výška vreckového mohla byť na úrovni 10 až 15 eur.." odporúča Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.U starších detí v stredoškolskom veku je režim v poskytovaní vreckového odlišný. Vreckové by sa malo pohybovať v rozpätí od 30 do 50 eur v intervale jedenkrát mesačne poukázaním na bankový účet dieťaťa. Bankový účet je pre dieťa v tomto veku už nevyhnutnosťou a môže mu slúžiť napríklad aj na účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti či ako platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí alebo ako platobný prostriedok na školskom výlete. Navyše, dieťa nemusí nosiť so sebou hotovosť, čím sa znižuje riziko krádeže.," upozorňuje Ďatelinková.Podľa nej je najčastejšou chybou dávať deťom peniaze, keď si o ne zažiadajú. Najdôležitejším pravidlom, ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi, je dodržiavať pravidelnosť a stabilnosť v poskytovaní vreckového. Samozrejme, výška vreckového závisí od majetkových pomerov tej-ktorej rodiny, avšak je nevyhnutné ju stanoviť triezvo a uvážene. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vreckové plní výchovnú, a nie vyživovaciu a motivačnú funkciu.