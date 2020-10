Ajax v holandskej lige naložil súperovi, čo sa doňho zmestilo a prekonal svoj bradatý rekord

Hráči boli hladní po góloch

Trénerovi nie je súpera ľúto

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Štyri góly v prvom polčase a ďalších deväť po zmene strán, keď už hrali domáci bez vylúčeného obrancu Christiaana Kuma. Ajax Amsterdam v sobotu prekonal vlastný rekordný zápis v rámci klubu aj holandskej Eredivisie, keď deklasoval VVV Venlo na jeho trávniku 13:0.Až piatimi gólmi sa zaskvel 19-ročný útočník z Burkiny Faso Lassina Traoré. Doteraz bol holandským rekordom výsledok 12:1, ktorým Ajax prevalcoval Vitesse Arnhem pred 48 rokmi, presne 19. mája 1972."S blížiacim sa koncom zápasu sa na lavičke začalo hovoriť o rekorde, ale veľmi sme sa tým nezaťažovali. Pre mňa bolo podstatné, že hráči na ihrisku sú stále hladní po ďalších góloch, aj preto sa to napokon podarilo. Dôležité je neuspokojiť sa hrať až do konca," vravel tréner Ajaxu Amsterdam Erik ten Hag, cituje ho portál alkhaleejtoday.co.Charakteristickým znakom toho, prečo Ajax strelil toľko gólov, bola situácia zo 74. min. Tridsaťsedemročný Klaas-Jan Huntelaar premenil pokutový kop a zvýšil náskok hostí na 10:0.Bronzový medailista z MS 2014 nelenil a rýchlo vzal loptu, aby sa mohlo čo najskôr opäť rozohrať zo stredového kruhu.Napokon bol aj odmenený, lebo už o dve minúty neskôr práve Huntelaar pridal jedenásty presný zásah Ajaxu."Je pekné vidieť, čo všetko ešte Huntelaar dokáže odovzdať tomuto tímu. Stále sa musíte snažiť byť lepší, tak to chodí vo vrcholovom športe. Kompliment však patrí celému tímu," zdôraznil Ten Hag.Päťdesiatročný tréner odpovedal aj na otázku, či mu je ľúto súpera, ktorému jeho hráči nasádzali 13 gólov. Kormidelník Ajaxu neprejavil ľútosť."To sa vo futbale na tejto úrovni nenosí. Keď sa darí, treba v tom pokračovať a nedať šancu súperovi. My sme boli tí, ktorí prejavili hlad po úspechu a ďalších góloch. Bolo to príjemné zistenie," dodal Ten Hag.Ajax sa po prevalcovaní Venla dostal na čelo Eredivisie o 2 body pred PSV Eindhoven. PSV má k dobru nedeľňajší zápas na trávniku Vitesse. V Lige majstrov na Ajax čaká už v utorok súboj na trávniku Atalanty Bergamo.