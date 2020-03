Ak boj s koronavírusom nezvládnu Francúzi či Nemci, výrazne to pocíti aj slovenská ekonomika

Na rad prídu aj ekonomické škody

Dlhotrvajúca epidémia silne ohrozí ekonomiku

Niektorým odvetviam sa darí, iným nie

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Koronavírus ohrozuje v slovenskej ekonomike najmä automobilový priemysel. Výrazné straty si však odnesú aj obchodníci a podniky v cestovnom ruchu.Naopak niektoré segmenty môžu z aktuálnej krízovej situácie naopak vyťažiť. Ide napríklad o výrobcov potravín, drogistického tovaru, či zdravotníckych pomôcok. Tvrdí to analytik Saxo Bank Martin Sklenář."Koronavírus paralyzuje celý svet a Slovensko nie je výnimkou. Dôsledky pocítime pravdepodobne veľmi silno. Po ľudskom utrpení prídu na rad aj ekonomické škody," uviedol Sklenář s tým, že prvým na rade bude zrejme automobilový priemysel.Naša závislosť na ekonomike Nemecka či Francúzska totiž spôsobí, že ak tieto krajiny boj s koronavírusom nezvládnu, výrazne klesne dopyt po produktoch vyrábaných na Slovensku.Tisícky pracovných miest však podľa analytika nebudú ohrozené iba pre spomínaný pokles dopytu, ale aj preto, že zamestnanci nebudú mať povolené pracovať.Ak tento scenár nastane, už niekoľko týždňov v takomto režime by spôsobilo priemyslu problémy. Dlhšie trvajúca epidémia by už znamenala silné ohrozenie ekonomiky.Ponechanie zamestnancov na určitý čas doma zároveň znamená pokles príjmov domácností, čo sa zase odrazí v ich spotrebe. Zároveň budú z psychologického hľadiska v utrácaní opatrnejší, čo sa dotkne najmä tovaru dlhodobej spotreby."Ekonomika môže byť veľmi rýchlo paralyzovaná spomalením toku peňazí. Klesnú aj zisky firiem. Dôležitá je doba, počas ktorej bude koronavírus na Slovensku pôsobiť," tvrdí Sklenář s tým, že výsledkom môže byť aj pokles maloobchodných tržieb až o tretinu.Samostatnou kapitolou je segment cestovného ruchu, ktorý dopady šírenia koronavírusu a následných opatrení na jeho spomalenie pociťuje už dnes. Utlmenie záujmu o cestovanie pritom podľa analytika povedie k útlmu cestovného ruchu a celkovo služieb."S razantným poklesom tržieb musia počítať predovšetkým cestovné kancelárie ponúkajúce zahraničné zájazdy. Na Slovensko ako také, však bude mať väčší dopad výpadok tržieb u poskytovateľov služieb domáceho cestovného ruchu," dodal.Na druhej strane aj v tejto kritickej situácii sa nájdu odvetvia, ktorým sa darí."Sú to napríklad firmy, ktoré priamo vyrábajú tovar, o ktorý je pre davové šialenstvo veľký záujem, či už sú to rúška, dezinfekcia alebo trvanlivé potraviny. Ak sa bude situácia v strednej Európe naďalej zhoršovať, ekonomický potenciál takýchto spoločností raketovo porastie," doplnil analytik Saxo Bank.