Ak bude potrebné Trubana disciplinárne stíhať, návrh podá sám Mazák s Hrubalom

Čakajú na podklady

Truban sa postavil pred komisiu súdnej rady

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - V prípade rozhodovania sudcu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana o väzbe obvineného Norberta B. sú ešte otvorené dve alebo tri závažné otázky, ktorých zodpovedanie je v rukách iných orgánov verejnej moci a na ich zodpovedanie treba počkať. Uviedol to v stredu 26. augusta predseda Súdnej rady SR Ján Mazák po stretnutí so šéfom Špecializovaného trestného súdu Jánom Hrubalom Ak však okolnosti vyústia do potreby podať návrh na disciplinárne stíhanie tohto sudcu, podajú ho podľa Mazáka obaja spoločne s Hrubalom.„Hovorím ‚ak' preto, lebo potrebujeme skutočne mať ten obraz kompletný. Výsledok tohto prípadu bude totiž veľmi závažným precedentom pri skúmaní otázok vo veľmi citlivých kauzách," uviedol Mazák.Hrubala, potvrdil, že šetrenie prípadu sudcu Trubana stále pokračuje. „Je tam potrebné urobiť šetrenie do hĺbky na viacerých úrovniach," povedal s tým, že on v tejto veci čaká na podklady od iných orgánov, vrátane polície. Zároveň zdôraznil, že nevie, či „prídu o dva dni alebo o dva týždne".Bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban ako sudca pre prípravné konanie prepustil obvineného podnikateľa Norberta B. začiatkom júla z policajného zadržania. Podnikateľa obvineného v rámci kauzy Dobytkár vzal do väzby až následne Najvyšší súd SR Kauza Dobytkár súvisí s podozreniami na korupciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Podľa medializovaných informácii získal od PPA dotáciu aj penzión, ktorého konateľmi sú rodinní príslušníci sudcu Trubana.Túto okolnosť vo svojej výpovedi údajne spomenul aj jeden zo spolupracujúcich obvinených v kauze Dobytkár, Marek K. Truban v tejto záležitosti vystúpil pred osobitnou komisiou súdnej rady, kde vysvetľoval, prečo v tomto prípade nekonštatoval zaujatosť.