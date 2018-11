Ak budú ceny na trhoch ďalej rásť, vláda opäť zváži vratky za plyn

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. novembra (TASR) – Ak budú ceny na svetových trhoch ďalej rásť aj v budúcom roku, vláda opäť zváži vratky za plyn. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano s tým, že bez regulačnej politiky vlády by bol dosah na domácnosti oveľa bolestivejší. Reagoval tak na vyjadrenia opozičnej strany SaS, ktorá kritizovala zvyšovanie cien plynu.podotkol hovorca rezortu hospodárstva s tým, že o cenách rozhoduje nezávislý regulátor, ktorý vidí aj cenovú štruktúru návrhov.Bez regulačnej politiky, ktorú presadila vláda, by sa ceny podľa neho mohli zvýšiť aj o 15 – 20 %.avizoval Stano.Poslanec NR SR Karol Galek (SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii skonštatoval, že ochranou pred zvyšovaním cien plynu je zdravá konkurencia medzi dodávateľmi, tá však bola na Slovensku zlikvidovaná dotovaním cien z daní. Ľudia podľa neho v prípade Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v reálnej cene plynu platia zároveň aj dotáciu, ktorá ide zo štátu.reagovalo ministerstvo hospodárstva.