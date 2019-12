Ak by Danko ohrozil zahraničnú orientáciu, Bugár by z vlády odišiel

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) – Pokiaľ by sa názor predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka na zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska prejavil prakticky, predseda Mosta-Híd Béla Bugár by z vlády odišiel.K tomu však podľa neho nedošlo. Povedal to v rozhovore pre TASR. Bugár tiež dodal, že táto vládna koalícia bola „najčudnejšia“ vzhľadom na to, že voliči Mosta-Híd vnímajú veci inak ako voliči SNS a Smeru-SD a aj ich programy sú rozdielne. Napriek tomu si myslí, že počas tohto volebného obdobia sa podarilo dosiahnuť pre menšiny viac ako za všetky predchádzajúce vlády spolu.povedal pre TASR Bugár.zhodnotil vládnutie s Dankom šéf Mosta-Híd.V menšinových otázkach sa počas tejto koalície podarilo podľa Bugára presadiť viac ako za iné vlády spolu. Bugár pripomenul zmenu školského zákona, ktorý určoval počet žiakov v triede, čo by znamenalo zatvorenie množstva maďarských škôl.skonštatoval. Spomenul tiež zvýšenie prostriedkov pre menšinový kultúrny fond alebo rozšírenie používania menšinového jazyka na súdoch, ako aj v inštitúciách a niektorých reťazcoch.Bugár nepovedal, či si vie predstaviť opäť vládnuť so Smerom-SD alebo SNS.skonštatoval.Dodal však, že predseda strany Šanca, s ktorou ide Most-Híd do volieb, Viliam Novotný jasne povedal, že so Smerom-SD po voľbách do koalície nevstúpi. Dohoda medzi Mostom-Híd a Šancou hovorí aj o tom, že o povolebnej spolupráci sa strany rozhodnú konsenzom, takže Bugár v prípadných rokovaniach so Smerom-SD neráta.povedal predseda Mosta-Híd.Ak by po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice odišiel Most-Híd z vlády, nedosiahli by podľa Bugára prakticky nič.pripomenul Bugár s tým, že zodpovedná politika sa nedá robiť emocionálnym buchnutím do stola.