Ak by sa Rusi chceli zmocniť Charkova, museli by bojovať roky, tvrdí generál Pivnenko

24.4.2024 (SITA.sk) -Rusi sa môžu pokúsiť dobyť mesto Charkov na východe Ukrajiny, ale neuspeli by, pretože by to stálo veľa zdrojov a času.V rozhovore pre portál Liga.net to povedal veliteľ Národnej gardy Ukrajiny brigádny generál Oleksandr Pivnenko. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Ak by sa chceli zmocniť Charkovva, museli by bojovať roky. Zvážte, ako dlho odolávali Bachmut Avdijivka . Pre Rusov je jednoduchšie zmeniť vedenie Ruskej federácie a vzdať sa svojich cieľov, ako dobyť toto mesto," vyhlásil Pivnenko.