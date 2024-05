Ak by sa Rusom podaril prelom na fronte, Macron by zvážil vyslanie vojakov na Ukrajinu

2.5.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že by zvážil vyslanie vojakov na Ukrajinu v prípade ruského prelomu na fronte alebo ak by o to požiadal Kyjiv.Francúzsky líder to uviedol v rozhovore pre britský týždenník The Economist a dodal, že takéto podmienky v súčasnosti neexistujú. Informuje o tom web Kyiv Independent.V marci Macron označil ruskú inváziu na Ukrajinu za „existenčnú“ pre Francúzsko a zvyšok Európy. Neskôr povedal, že nevylučuje možnosť vyslania západných vojsk na Ukrajinu.V ostatných mesiacoch francúzsky líder čoraz dôraznejšie podporuje európsku obranu a zasadzuje sa za zvýšenie vojenskej výroby a pomoci Ukrajine.