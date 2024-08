Ak by Šimečku zbavili funkcie podpredsedu parlamentu, dekrét o odvolaní si môže zavesiť na stenu ako vyznamenie, tvrdí Truban

25.8.2024 (SITA.sk) - Ak by bol predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka odvolaný z pozície podpredsedu parlamentu, dekrét o odvolaní si môže zavesiť na stenu ako vyznamenie, pretože bude ocenením dobrej opozičnej politiky.V diskusnej relácii televízie Ta3 V politike to uviedol poslanec parlamentu za PS Michal Truban . Tvrdil tiež, že avizovaný návrh na odvolávanie Šimečku je krok, ktorý by mal zakryť problémy vlády.Truban spomenul napríklad kroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ), či ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ), ale napríklad aj situáciu v zdravotníctve či ceny potravín. „Toto je vizitka Roberta Fica, že toto ide urobiť," skonštatoval Truban.Predseda vlády Robert Fico avizoval, že na najbližšom rokovaní koaličnej rady oficiálne navrhne partnerom odvolanie predsedu PS Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.Dôvodom podľa jeho slov je, že viacero jeho príbuzných figuruje v mimovládkach, ktoré v uplynulých rokoch poberali peniaze od štátu. Túto myšlienku podporuje aj jeden z koaličných partnerov Smeru, Slovenská národná strana.