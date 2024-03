Ak by volili iba stredoškoláci, v druhom kole prezidentských volieb by jasne zvíťazil Korčok

Simulácia skutočných volieb

Inovatívny spôsob edukácie

31.3.2024 (SITA.sk) - Pokiaľ by sa na druhom kole prezidentských volieb zúčastnili iba stredoškoláci, zvíťazil by Ivan Korčok so ziskom. Vyplýva to z druhého kola Simulovaných volieb prezidenta 2024, ktoré sa uskutočnilo od 25. do 27. marca.Na simulovaných voľbách sa zúčastnilov rámci, 65 odbornýchdvoch športových škôl a jednej umeleckej školy.Korčokovho protikandidáta Petra Pellegriniho by podporilostredoškolákov. Korčok by pritom v rámci študentských volieb zvíťazil už v prvom kole, kedy ho podporilovoličov.„Išlo o simuláciu skutočných volieb prezidenta pre stredoškolákov a stredoškoláčky od 15 rokov. Úlohu volebnej komisie, teda zabezpečenie celodenného fungovania volebnej miestnosti, korigáciu svojich spolužiakov a spolužiačok a neúprosné počítanie hlasov, si vyskúšalo viac ako 720 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek z celého Slovenska," uviedli organizátori.Študentské voľby podľa organizátorov už od roku 2016 prinášajú prostredníctvom simulácie skutočných volieb inovatívny spôsob edukácie mladých ľudí a prezentujú ich názory, témy a problémy širokej verejnosti.„Organizačná zložka iniciatívy pozostáva zo študentov a študentiek z celého Slovenska, a tak voľby organizujeme pre vlastnú vekovú kategóriu. Študentské voľby sú nadstranícke, teda nepropagujú žiadnu z politických strán a politických subjektov," dodali organizátori.