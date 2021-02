Ak cestujete do Talianska, pripravte si negatívny test nie starší ako 48 hodín

Povinnosť registrácie

Vstup a tranzit

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci sa musia pri vstupe do Talianska preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu.Pokiaľ to nespravia, vzťahuje sa na nich povinná 14-dňová karanténa . Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„Po príchode platí povinnosť registrácie na oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia a povinnosť vyplniť čestné vyhlásenie za každú fyzickú osobu,“ upozorňuje rezort diplomacie.Zároveň pripomína, že aj keď nie je vyslovene zakázané do Talianska vycestovať, do štvrtka 25. februára platí zákaz presunu medzi jednotlivými regiónmi a autonómnymi provinciami, pokiaľ osoba nepreukáže nevyhnutné dôvody cesty. Sem môžu patriť zdravotné dôvody, práca, urgentná záležitosť či návrat do miesta bydliska.Regióny sú rozdelené semaforom podľa epidemiologickej situácie, pričom v rámci regiónu môžu byť vytvorené mikrozóny s prísnejšími pravidlami. V prípade nevyhnutného presunu medzi regiónmi je potrebné predložiť prehlásenie.Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený všetkým, ktorí nevykazujú žiadny z príznakov COVID-19 a vstupujú do Talianska z preukázateľných dôvodov, akými sú pracovné a zdravotné dôvody či urgentné záležitosti.Vstup je zároveň umožnený cezhraničným pracovníkom, posádkam dopravných a prepravných prostriedkov. Tranzit Talianskom na vlastnom motorovom vozidle je možný do 36 hodín.„Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško či respirátor, rukavice a dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra,“ dopĺňa MZVEZ SR.