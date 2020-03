Ak chce mať živnostník nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí zaplatiť odvody

Pandemické ošetrovné pri karanténe

Odbremenia zamestnávateľov

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ak si chce samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) uplatniť tento mesiac nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí Sociálnej poisťovni poistné za február vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia uhradiť najneskôr do 31. marca tohto roka.Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Nárok na dávky totiž SZČO nemajú automaticky, podobne ako zamestnanci či dobrovoľne poistení musia spĺňať aj ostatné zákonné podmienky na ich priznanie. Jednou z týchto podmienok je to, aby SZČO nemala dlh na poistnom vyšší ako 5 eur."Ak si SZČO neplatí riadne poistné na nemocenské poistenie, nárok na dávku nemôže Sociálna poisťovňa priznať," upozornil Višváder. Podrobnosti o všeobecných podmienkach na priznanie dávok sú podľa neho uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne a platia aj v súčasnej mimoriadnej situácii. "Sociálna poisťovňa ich preto musí pri rozhodovaní preskúmať," dodal hovorca Sociálnej poisťovne.Parlament v stredu schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavedie takzvané pandemické ošetrovné a nemocenské pri karanténe. Za novelu zákona, ktorú Národná rada SR schvaľovala v skrátenom legislatívnom konaní, hlasovalo všetkých 132 prítomných poslancov.Ošetrovné, takzvané OČR, sa bude po novom vyplácať celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku. Ministerstvo práce a sociálnych vecí predpokladá, že pandemické ošetrovné v tomto roku dostane 200-tisíc rodičov s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura.Ošetrovné tak rodičom Sociálna poisťovňa poskytne za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, teda nie iba za 10 kalendárnych dní. Na takzvané pandemické ošetrovné by sa malo tento rok vynaložiť 319,2 milióna eur.Zavedie sa tiež nárok na nemocenské pri karanténe alebo povinnej izolácii, ktoré bude vyplácať Sociálna poisťovňa od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu.V súčasnosti pritom Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom nemocenské od 11. dňa trvania dočasnej práceneschopnosti, do 10. dňa zamestnanci dostávajú náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa.„V týchto prípadoch sa teda odbremenia zamestnávatelia od platenia náhrady príjmu pri dočasnej PN,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Pri karanténe alebo povinnej izolácii bude nemocenské v sume 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa PN."Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej PN iba 25 %,“ upozorňuje ministerstvo práce.