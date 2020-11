Ak chcú uchádzači z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu požiadať dotácie, ich čas sa kráti

Zmiernenie dopadov pandémie

Zápis do evidencie profesionálov

26.11.2020 - Uchádzači z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu môžu svoje žiadosti o dotáciu posielať do stredy 2. decembra. Ako informovalo na svojej stránke Ministerstvo kultúry SR, tí, ktorí splnia podmienky výzvy, získajú dotáciu do konca roka.Žiadosť môžu poslať poštou aj elektronicky. Ministerstvo spustilo výzvu na pomoc pre technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle v pondelok 23. novembra.Cieľom je zmierniť dopady pandémie na profesionálov, ktorí nemohli od marca do septembra 2020 čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Podmienkou na poskytnutie dotácie je, že žiadateľ je zapísaný alebo ku dňu podania žiadosti o dotáciu si zažiadal o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre na adrese Fondu na podporu umenia.Nemal by byť príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ a žiadateľom o finančnú podporu v rámci mimoriadnej výzvy Fondu na podporu umenia z 18. septembra a výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín z 15. októbra.Žiadateľ by nemal byť poberateľom dávky v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, na ktorý si chce uplatniť dotáciu. Jeho príjem by tiež nemal v danom mesiaci presiahnuť viac ako 540 eur. Viac informácií nájdu uchádzači na stránke ministerstva.