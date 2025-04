AK Chrenek, Toman, Kotrba je opäť jednotkou v zdravotníckom práve. V ankete Právnická firma roka bodovala aj vo verejných zákazkách

O právnickej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba

15.4.2025 (SITA.sk) -Zdravotnícke právo je jednou z takmer dvadsiatky odborných kategórií vyhlasovaných v rámci ankety Právnická firma roka. Advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba sa podľa odbornej poroty vyznačuje nadštandardnou kvalitou poskytovaných služieb v tomto právnom odvetví, ktoré je vo všeobecnosti spájané s komplikovanou reguláciou na národnej aj európskej úrovni. Víťaz tejto kategórie zároveň preukazuje výbornú orientáciu v technologicky dynamickom prostredí, ktoré prináša stále nové legislatívne výzvy – napríklad v oblasti medicínskych technológií, telemedicíny, digitalizácie zdravotníckej dokumentácie či využívania umelej inteligencie na účely diagnostiky."Zdravotnícke právo je našou profilovou kategóriou a opakovaný úspech ma veľmi teší. Naše odborné zázemie a skúsenosti nám umožňujú pomáhať klientom s orientáciou v rýchlo sa meniacom legislatívnom prostredí a s nastavovaním procesov, ktoré im uľahčujú zvládať vysokú administratívnu záťaž. Nie je to však len o zdravotníckom práve – naše umiestnenie v kategórii verejné zákazky potvrdzuje, že máme oveľa širší záber. Naša kancelária naďalej rastie, pribúda nám práca a aktuálne rozširujeme aj náš tím," hovorí Tím expertov na zdravotnícke právo advokátskej kancelárie Chrenek, Toman, Kotrba sa dlhodobo zameriava najmä na zastupovanie verejných aj súkromných zdravotníckych zariadení v pracovnoprávnych sporoch. Zastupuje ich taktiež pri rokovaniach s regulačnými orgánmi, v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy a ďalej im pomáha s nastavovaním pravidiel pre ochranu osobných údajov. Neoddeliteľnou súčasťou agendy je aj poradenstvo pri prenájmoch, nákupoch zdravotníckeho materiálu a zabezpečovaní zmluvnej dokumentácie.Advokátska kancelária sa okrem víťazstva v kategórii zdravotnícke právo zároveň stala aj odporúčanou kanceláriou v kategórii verejné zákazky. Tieto ocenenia podčiarkujú dlhodobo budovanú odbornosť tímu a schopnosť poskytovať kvalitné právne služby nielen v špecializovaných oblastiach ako zdravotníctvo. Práve v posledných rokoch kancelária výrazne posilňuje – pribúdajú klienti, rastie objem práce a zároveň sa rozširuje aj advokátsky tím. To všetko potvrdzuje ambíciu kancelárie byť silným právnym partnerom verejných inštitúcií aj súkromných subjektov.Víťazov ankety Právnická firma roka vyhlasuje odborno-vzdelávacia skupina Epravo.sk. Hlavným mediálnym partnerom je spoločenský týždenník TREND. V roku 2025 boli víťazi vyhlásení už trinástykrát, čo robí zo súťaže jedno z najprestížnejších a odborne najrelevantnejších podujatí svojho druhu na Slovensku. Tohtoročný ročník okrem ocenení pre najlepšiu domácu a medzinárodnú advokátsku kanceláriu zahŕňal celkovo 19 odborných a 2 špeciálne kategórie.Chrenek, Toman, Kotrba je advokátska kancelária pôsobiaca v Českej republike a na Slovensku. Vznikla v roku 2023 fúziou dvoch samostatných kancelárií – Chrenek, Kotrba a Toman & partneri –, ktorých história siaha až do roku 1993. V súčasnosti ju vedie riadiaci partner Tomáš Chrenek a má štyri pobočky v Prahe, Brne, Ostrave a Bratislave. V oblasti zdravotníckeho práva disponuje tímom desiatich advokátov a v oboch krajinách patrí medzi najvyhľadávanejších poskytovateľov právnych služieb. V rámci tejto špecializácie býva advokátska kancelária opakovane vyhlasovaná za Právnickú firmu roka. Viac informácií na www.chrenektomankotrba.cz/sk Informačný servis