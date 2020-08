Ak dlžníci nedodržia splátkový kalendár, Sociálnej poisťovni musia dlh zaplatiť jednorazovo

Splátkový kalendár je možné aj zrušiť

Úroky sú pre koronavírus odpustené

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Od začiatku tohto roka do konca júna vydala Sociálna poisťovňa 928 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného. Je to o 252 splátkových kalendárov menej ako pred rokom. Celková suma, na ktorú boli vydané rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm, predstavuje 3,93 milióna eur.Splátkové kalendáre dlžníci úspešne ukončili, teda zaplatili 100 percent dlhu, v 43 prípadoch. Dlžníci takto uhradili 82-tisíc eur. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder . "Upozorňujeme dlžníkov, ktorým sme povolili splátkové kalendáre, že ak nedodržiavajú termíny jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a celý dlh musia jednorazovo zaplatiť," uviedol hovorca poisťovne.V prvom polroku tohto roka poisťovňa zrušila splátkové kalendáre pre ich nedodržanie zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú sumu 507-tisíc eur. "Naďalej aktívnych splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok 3,34 milióna eur. Z nich bolo do 30. júna 2020 uhradených 311-tisíc eur," informovala poisťovňa.Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť splátky najviac na 24 mesiacov. V prípade povolenia splátok Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky, a výšku úrokov."V súčasnej mimoriadnej situácii sa však úrok odpúšťa, dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy," tvrdí Višváder. Poisťovňa odporúča, aby dlžníci riešili svoje problémy s odvádzaním poistného bez odkladu, čo najskôr, a aby v tejto veci aktívne navštívili svoju pobočku a požiadali o splátkový kalendár.