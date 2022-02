Ak nezaborí dostatočne veľa, jeho rodina možno zomrie!

A na strane druhej jeho zavraždený otec, matka so synmi v utečeneckom tábore, on sa nemohol vrátiť po nich, zachrániť ich, pomôcť im...a tak chcel hrať čo najlepšie, aby zarobil a dokázal ich priviezť do Štátov...

Práve vyšla novinka od Johna Grishama, majstra právnických trilerov. Tentoraz však z iného súdka – športová kniha s problematikou utečencov na pozadí... „Napísal som ďalšiu knihu, no tentoraz je trochu iná – žiadni právnici, súdy, ani súdne spory. Je to kniha o športe, o basketbale, ktorý, ako vieme, je mimoriadne populárny na celom svete, najmä v Európe a východnej Európe,“ približuje exkluzívne pre slovenských čitateľov slávny spisovateľ.

Kniha má v origináli názov Sooley (v slovenčine Smeč ) a Sooley je meno hlavnej postavy.

17-ročný Samuel „Sooley“ Sooleymon pochádza z Afriky, z Južného Sudánu, vojnou zničenej krajiny s množstvom problémov. Má však veľké sny.

Sooley je vynikajúci hráč, takže v lete cestuje do Spojených štátov, aby na basketbalovom turnaji predviedol svoje zručnosti – tieto basketbalové turnaje sú športové podujatia, na ktorých americké univerzity draftujú najlepších hráčov. Sooley hrá proti hráčom z celého sveta.

No kým je v Amerike, v Južnom Sudáne začne občianska vojna a Sooley sa zrazu nemôže vrátiť domov, pretože žiadny domov už nemá. Jeho dom podpálili povstalecké vojská a zvyšky jeho rodiny sa dostali do utečeneckého tábora.

„V tomto príbehu sa zaoberám tým, čo sa deje v Afrike a utečeneckých táboroch, ale píšem aj o tom, ako vyzerá študentský život a svet basketbalu. Písanie tejto knihy ma veľmi bavilo, pretože je to trochu zmena a dúfam, že sa bude páčiť aj vám,“ odkazuje John Grisham.

Smeč z vydavateľstva Ikar je naozaj úplne iný John Grisham, na akého sme zvyknutí. Je fajn nazrieť do sveta basketbalu, ako to beží v USA, lanárenie hráčov, vyhľadávanie po celom svete, stredoškolský a vysokoškolský basketbal, agenti, peniaze, zápasy a šampionáty.

A na pozadí toho všetkého sa odvíja situácia s utečencami.

