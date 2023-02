Ak prehrá Ukrajina, prehrá aj Slovensko. Bez pomoci by podľa OĽaNO už bolo Rusko na našich hraniciach

Slovensko stojí na správnej strane

24.2.2023 (SITA.sk) - Ak by celý demokratický svet rok nepomáhal Ukrajine brániť sa pred ruským agresorom, dnes by Rusko už bolo na našich hraniciach a žili by sme v strachu, kedy si bude Rusko chcieť ukradnúť aj našu krajinu. Uvádza to v tlačovej správe mediány tím OĽaNO „Je to presne rok, čo ruský agresor zákerne prepadol susednú Ukrajinu len preto, lebo sa rozhodla vzdorovať zvráteným mocenským ambíciám Kremľa,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš, podľa ktorého Slovensko stojí na správnej strane dejín a on je hrdý na našich občanov, ktorí od začiatku pomáhali ľuďom utekajúcim pred hrôzami Putinovej vojny.„Fico by nás predal Rusku výmenou za jeho beztrestnosť. Klaňanie sa Putinovi by bola národná povinnosť,“ uviedol ešte Šipoš a dodal, že tí, ktorí ľudí presviedčali, že vo vakcínach sú čipy, že obrannou dohodou s USA tu budeme mať americké vojenské základne, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu sa im dnes snažia tvrdiť, že jedinou cestou ako dosiahnuť mier je nechať Rusko ukradnúť si Ukrajinu.„Skutočnou cestou, ako dosiahnuť mier, je donútiť posledného okupanta opustiť územie Ukrajiny,“ prízvukuje Šipoš.„Len zbabelec by nechal napadnutého na ulici bez pomoci. Len cynik môže tvrdiť, že ak napadnutému nepomôžeme, aspoň bitka skôr skončí. Ak prehrá Ukrajina, prehrá Slovensko. Desiatky tisíc nevinných ľudí už zomrelo aj za našu slobodu, buďme im vďační a nezraďme ich,“ vyhlásil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. „Videl som to na vlastné oči. Nebola a nie je to žiadna ‚špeciálna operácia‘. Bolo to a je to neľudské barbarstvo, ktoré ohrozuje životy a zdravie, ničí majetok a berie nádej Ukrajincom na lepšiu budúcnosť. Dnes je to rok, čo Putinova armáda zaútočila na svojho suseda, a preto sa nesmie stať naším susedom,“ povedal podpredseda NR SR Gábor Grendel.