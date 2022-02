Ak prejde autorský zákon, tvorcovia chcú požiadať Čaputovú o vetovanie

Novela autorského zákona v predloženom znení prehlbuje prax neférového odmeňovania a neistého postavenia autorov. Zopakovali to zástupcovia autorov pred utorkovým začiatkom aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej sa poslanci majú novele venovať v druhom čítaní. V prípade schválenia legislatívnej úpravy sú tvorcovia rozhodnutí obrátiť sa na prezidentku Zuzanu Čaputovú so žiadosťou o vetovanie zákona.



Zástupcovia tvorcov zopakovali svoje výhrady k predloženému návrhu, ktorý aj po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov podľa nich ignoruje spravodlivé financovanie autorských diel a požiadavku tvorcov, aby systém odmeňovania zohľadňoval nielen invenciu pri tvorbe, ale aj úspešnosť daného diela. "V praxi to znamená, že autorova mzda by sa mala skladať z dvoch častí - z odmeny za vytvorenie diela a odmeny za každé jeho následné použitie," vysvetlili. Tvrdia, že v súčasnom nastavení nie je až 90 percent autorov adekvátne odmenených za svoju tvorbu a dvaja z troch autorov sú nútení mať popri svojej umeleckej činnosti aj ďalšie zamestnanie. V prípade konzervácie súčasného systému odmeňovania hrozí, že sa autori budú musieť svojej umeleckej činnosti vzdať z existenčných dôvodov.

Riaditeľka autorského združenia LITA Jana Vozárová preto dodala, že od novely autorského zákona očakávajú vyššiu právnu ochranu pri dohadovaní podmienok použitia svojich diel tak, ako je Zákonník práce spoľahlivým právnym rámcom ochrany pre zamestnancov, a aby zákon jasne definoval, že férová odmena autorov za použitie ich diel má byť pravidlom a nie výnimkou.

V prípade schválenia legislatívnej úpravy sú tvorcovia rozhodnutí požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zákon vetovala. Svoje požiadavky i očakávania od mediálnej legislatívy spísali v petícii za férovú kultúru.



"Nielen z dôvodov, ktoré sme uviedli, ale aj preto, lebo v návrhu zákona je podľa nás viacero rozporov s európskym právom," dodala Vozárová.



Autori zároveň vyzvali poslancov parlamentu, aby za návrh zákona v predloženom znení nezahlasovali.