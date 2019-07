Ak sa ropa v Sobranciach potvrdí, obce budú čerpať vodu z cisterien

Na snímke zľava geochemik Nafta a.s Pavol Polesňák a geológ ministerstva životného prostredia SR Ivan Barát odoberajú vzorky z priesaku prírodnej ropy v pivnici rodinného domu Sobranciach 12. júla 2019. Prítomnosť asfalto-bitúmenovej zložky sa zistila vo viacerých studniach. Vzorky budú odoslané na expertízu. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Sobrance 12. júla (TASR) – Odborníci odobrali v piatok vzorky z troch miest výskytu priesakov asfalto-bitúmenovej zložky ropy v Sobranciach a sobranských kúpeľoch. Ministerstvo životného prostredia SR tak reagovalo na množiace sa prípady priesakov. Predbežné výsledky z laboratórií Správy povodia Laborca prítomnosť uhľovodíkových látok vo vodách už odobratých zo studní siedmich obcí okresu bez vodovodu potvrdili.Ako po obhliadke troch miest priesakov uviedol Ivan Baráth zo sekcie geológie ministerstva životného prostredia, v prvom rade je potrebné zistiť, či ide o priesak umelých látok, alebo je proces priesakov prirodzeným javom. Takisto sa budú odborníci snažiť zistiť priestorové rozšírenie priesakov. Z pivničných priestorov prvej ohlasovateľky a tiež z dvoch ďalších miest preto odobrali prítomné ropné látky.povedal Baráth.Podľa charakteru látky sa podľa jeho slov bude odvíjať ďalší postup pri prieskume a následnej sanácii postihnutých lokalít.uviedol.Mesto Sobrance je napojené na vodovod, voda v ňom nepochádza z rovnakého zdroja ako zo studní. Iné to je v siedmich obciach v okolí Sobraniec.zhodnotil stav bez verejného vodovodu starosta Blatných Revíšť Gabriel Seman. Ďalšími obcami, ktorých sa podľa prednostu Okresného úradu v Sobranciach Boleslava Leša môžu priesaky ropy do studní týkať, sú Porostov, Kristy, Svätuš, Blatná Polianka, Beňatina a Ruský Hrabovec.Podľa Barátha je prírodný pôvod povrchových výskytov uhľovodíkov na Slovensku veľmi vzácny. Prípady sú známe vo flyšovom pásme Západných Karpát z geologického hľadiska, avšak na území Východoslovenskej nížiny sa vyskytoval skôr zemný plyn.uviedol s tým, že vylúčený však nie je.dodal.V súvislosti so sledovaním miest priesakov pripomenul, že výron ropy je obvykle sprevádzaný aj výronmi zemného plynu a ložiskových plynov.povedal.Geochemik z Nafty Gbely Pavol Polesňák uviedol, že sú pripravení v prípade potvrdenia, že ide o prírodnú ropu byť ministerstvu nápomocní.uviedol.