Ak sa stane Lipšic generálnym prokurátorom, tak mu koalícia podľa nadácie ušila novelu na mieru

20.5.2020 - Ak sa novým generálnym prokurátorom stane Daniel Lipšic, bude jasné, že vládna koalícia mu ušila zmenu systému voľby na mieru. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu (NZK) vo svojom statuse na sociálnej sieti. Podľa nadácie by v takom prípade koaličné strany reálnu súťaž kandidátov iba predstierali.„Považujeme aj do budúcnosti za nebezpečné, keď bude nová vláda pokračovať v starej tradícii spolitizovaného obsadzovania postov, ktoré by mali zostať nezávislé,“ uviedla NZK v statuse.Zmenu systému voľby, po ktorej budú môcť na post generálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátori, nepovažuje za problematickú, ak sa o post šéfa prokuratúry bude uchádzať niektorý z dlhoročných trestných sudcov.NZK považuje vyhradený okruh inštitúcií, ktoré môžu navrhovať kandidáta na post generálneho prokurátora, za dobrý a pozitívne hodnotí aj verejné vypočúvanie prípadných kandidátov. To podľa nadácie prispeje k vyššej miere transparentnosti výberu šéfa prokuratúry.NZK bola založená v roku 2014. Jej hlavným poslaním je zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať širokú verejnosť v otázkach verejného záujmu, pomáhať whistleblowerom, podporovať investigatívnu žurnalistiku a presadzovať systémové opatrenia, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.