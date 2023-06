Ak sa Ukrajina v súčasnosti nemôže stať členom NATO, mala by dostať bezpečnostné garancie, myslí si prezident Litvy

1.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajine by sa mali poskytnúť kompenzácie za to, že Severoatlantická aliancia jej v súčasnosti nemôže ponúknuť úplné členstvo.Uviedol to vo štvrtok na samite Európskeho politického spoločenstva v Moldavsku litovský prezident Gitanas Nausėda . Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa prezidenta Litvy každý chápe, že by bolo mimoriadne náročné ponúknuť úplné členstvo v NATO krajine, ktorá je vo vojnovom stave.Povedal však, že sa musia nájsť dostatočné bezpečnostné garancie, ako je vojenská a politická podpora a tiež inštitucionálny rámec pre užšiu spoluprácu Ukrajiny a NATO.