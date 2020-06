Ak vláda nepristúpi k efektívnejším riešeniam koronakrízy, mnohí Slováci sa ocitnú na hranici chudoby

Mylná predstava o štedrých dávkach

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - V súčasnej situácii by mala vláda robiť všetko pre to, aby v dôsledku koronakrízy neupadli do chudoby ďalší ľudia. Doterajšie kroky týmto smerom boli prinajmenšom rozpačité a je oprávnené sa obávať, že prvými obeťami tejto krízy budú tí najslabší. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher Ako ďalej uvádza, riešenia sa pritom črtajú u viacerých západných susedov Slovenska, ktorí začali uplatňovať politiku aktívnych ekonomických stimulov aj pre bežných spotrebiteľov, akceptujúc nevyhnutnosť negatívneho schodku štátneho rozpočtu.V tejto oblasti sa na Slovensku trend uberá opačným smerom, ako je napríklad zmrazenie minimálnej mzdy a stravného, čo je podľa Weisenbachera v tejto situácii úplne nelogické.V súvislosti so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami by vláda mala zároveň systematicky pracovať na vzdelávaní verejnosti, keďže panuje mylná predstava o štedrých sociálnych dávkach alebo bývaní zadarmo.Weisenbacher zároveň upozorňuje, že dlhodobo sa rôzne skupiny snažia zneužívať ľudské práva na presadzovanie svojich ideologických požiadaviek a vydávať sa za „názor väčšiny“, čím zároveň prispievajú k nepochopeniu univerzálnosti ľudských práv medzi verejnosťou.„Nedávne odmietnutie správy verejnej ochrankyne práv v parlamente je toho hmatateľným a alarmujúcim dôsledkom,“ dodal riaditeľ IĽP.Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v roku 2019 venovala pozornosť napríklad aj právam osôb so zdravotným znevýhodnením, zameriavajúc sa aj na oblasť rozhodovania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.V tejto oblasti však zistila formálne aj materiálne nedostatky v rozhodovaní príslušných orgánov, z ktorých niektoré majú systémový charakter.Vo svojej správe upozornila, že v podstatnej časti konaní o priznaní kompenzačných príspevkov nebola správne uchopená sociálna posudková činnosť, ktorá je príslušnými orgánmi vnímaná ako doplnok ku kľúčovému rozhodovaniu posudkového lekára nielen v medicínskej oblasti, ale aj v oblasti sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.Nedostatky zistila zároveň aj pri bodovaní odkázanosti takýchto osôb, ktoré je často nesprávne a vnútorne rozporné.Avšak bodovanie odkázanosti nie je prístupné účastníkom konania, preto sú tieto nedostatky pre nich ťažko zistiteľné.„Uvedené a zistené nedostatky viedli k viacerým konštatovaniam porušenia základných práv osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,“ uvádza sa v Správe o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2019.