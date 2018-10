Aká bude Bratislava? Urbansummit hľadal odpovede

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Cieľom mestského festivalu bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o rozvoji Bratislavy a pomenovať kľúčové problémy, výzvy a možné riešenia pre mesto. Hlavnými témami boli výstavba, doprava, participácia verejnosti, cestovný ruch, marketing, kultúra a životné prostredie. Konferencie sa zúčastnili odborníci, miestni politici, iniciatívy, ďalší významní aktéri z rôznych oblastí rozvoja Bratislavy a široká verejnosť. Celkovo registrujeme účasť na podujatí v počte 297 ľudí.Súčasťou podujatia bola debata kandidátov na primátora hlavného mesta SR Bratislavy ako aj kandidátov na starostu mestskej časti Staré Mesto. Verejnosť tak mala priestor na stretnutie a interakciu s možným budúcim primátorom Bratislavy a starostom Starého Mesta.V rámci konferencie sa konali dva zaujímavé workshopy. Prvý, pod hlavičkou medzinárodného projektu BIOVOICES, sa týkal biohospodárstva v mestách a priniesol viaceré zaujímavé odporúčania ako napríklad -postoj predstaviteľov samosprávy k ekológii je kľúčový pre zavádzanie zelených riešení v úradoch a v spoločnosti. Druhý workshop niesol názov Softvérové riešenia ako pomôcka transparentnej samosprávy a zástupcovia spoločnosti RESCO, ktorá workshop organizovala ho zhodnotili: "V priebehu workshopu sme zistili, že samosprávam chýba softvérové riešenie, vďaka ktorému by bola ich práca prehľadnejšia a efektívnejšia. Častokrát z nových riešení majú obavu, pri tom dnes tieto riešenia vedia byť jednoduchšie ako klasická práca s papierovými dokumentmi."Rovnako súčasťou podujatia bol festival UrbanFest, ktorý preniesol časť diskusií a viaceré príležitosti na strávenie voľného času do nedávno skrášleného verejného priestoru za hotelom Crowne Plaza a na Poštovú ulicu.Zároveň dávame verejnosti možnosť sa zapojiť so svojimi názormi prostredníctvom dostupného dotazníka. Dotazník môžete vyplniť do 15.10 a nájdete ho na linku: http://bit.ly/dotaznik-urbansummit Záznam z konferencie ako aj diskusie kandidátov na primátora Bratislavy a starostu mestskej časti Bratislava Staré Mesto, sú verejne dostupné a môžete si ich pozrieť na https://www.facebook.com/techsummitevent/ "Po základnom vyhodnotení našej konferencie môžeme skonštatovať, že diskusie a názory boli veľmi plodné a aj z toho dôvodu tvoríme sprievodcu "Riešenia pre Bratislavu", kde budú poznatky naše, diskutujúcich a návštevníkov prehľadne zmapované. Publikáciu ako verejný dokument plánujeme vydať koncom októbra 2018" povedal Davy Čajko, CEO, organizujúcej spoločnosti Future Proof. Cieľom je poskytnúť ďalšie odporúčania pre účelný rozvoj nášho mesta a podporiť záujem verejnosti o rozvoj nášho mesta.Celé podujatie sa podarilo uskutočniť vďaka podpore hlavných partnerov Resco spol. s r.o., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., partnerovi ANTIK Telecom s.r.o. a ďalším partnerom a podporovateľom: BIOVOICES, Sli.do, STU, Biela Noc, Ševt, Martinus, Europapier, Incell, Obchodná ulica a okolie, o.z. a Smart City Hub. Týmto zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným.Autorom a organizátorom konferencie bola nezávislá platforma Techsummit Events, organizátor veľkoformátových konferencií s rôznym tematickým zameraním v spolupráci s občianskym združením Obchodná ulica a okolie.