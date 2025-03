Aká bude sezóna F1? Vyrovnaný boj a Hamiltonov debut vo Ferrari

Nadchádzajúca sezóna formuly 1 prinesie 24 pretekov a oslavy 75. výročia majstrovstiev sveta. Úradujúci šampión Max Verstappen bude bojovať o svoj piaty titul v rade, pričom jeho najväčším súperom by mal byť Lando Norris z McLarenu. Lewis Hamilton po prestupe do Ferrari verí, že taliansky tím má potenciál ukončiť čakanie na jazdecký titul, ktorý naposledy získal Fín Kimi Räikkönen v roku 2007.





Verstappen dominoval prvej polovici sezóny 2024, no v polovici ročníka tím doplatil na problémy s rovnováhou monopostu RB20 a odchod technického riaditeľa Adriana Neweyho. Víťazstvá začali zbierať jazdci McLarenu, Mercedesu a Ferrari a britský tím nakoniec získal prvý Pohár konštruktérov od roku 1998. Napriek tomu si Verstappen titul zabezpečil už dve podujatia pred koncom. Jednou z najväčších otázok pred nadchádzajúcou sezónou je tak kvalita nového monopostu Red Bullu a výkon Novozélanďana Liama Lawsona, ktorý nahradil Sergia Pereza z Mexika. Hamilton po dvanástich rokoch v Mercedese verí, že jeho príchod do Ferrari prinesie úspech. "Tento tím má všetko, čo potrebuje na zisk titulu, ide len o to poskladať všetky diely správne dohromady," uviedol sedemnásobný majster sveta podľa agentúry AFP.Pozornosť na druhej strane štartového roštu púta zas Williams. Tradičný tím, ktorý prežíva v posledných rokoch úpadok, nadviazal technologické partnerstvo s austrálskou softvérovou spoločnosťou Atlassian s cieľom zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Toto partnerstvo zahŕňa integráciu generatívnych platforiem umelej inteligencie od Atlassianu do procesov vývoja monopostov. Technici Atlassianu spolupracujú priamo v sídle Williamsu v Oxfordshire, aby nahradili zastarané metódy modernými technológiami. Jazdeckú dvojicu tvorí osvedčený Thajčan Alexander Albon, ktorý získal v predošlých rokoch väčšinu bodov pre tím, a Španiel Carlos Sainz mladší. Ten prišiel o svoje miesto vo Ferrari v dôsledku príchodu Hamiltona.Sezóna prinesie aj troch úplných nováčikov, a to v Mercedese, Racing Bulls a Sauberi. "Strieborné šípy" stavili na 18-ročného Taliana Andreu Kimiho Antonelliho, ktorý absolvoval s tímom vlani dva voľné tréningy - v premiérovom domácom na Monze šampión piatich nižších formulových sérii havaroval. V "béčku" Red Bullu sa po boku Japonca Jukiho Cunodu predstaví Francúz Isack Hadjar, vlaňajší vicemajster Formuly 2. Trojicu dopĺňa Gabriel Bortoleto z Brazílie, ktorý ukončil päťročné čakanie na pilota F1 z tejto krajiny a od odchodu Felipeho Massu (2017) je prvý so stálym miestom. Medzi nováčikmi sú uvádzaní aj Lawson, Oliver Bearman (Haas) a Jack Doohan (Alpine), no táto trojica si už v minulosti odbyla pretekársky debut - Lawson a Bearman už majú na konte aj majstrovské body.Už smerom k sezóne 2026 sa dejú, respektíve nedejú, veci v Astone Martin aj Sauberi. Spomínaný Newey prestúpil práve do tímu nesúceho meno tradičnej britskej značky a stajňa vo vlastníctve Lawrencea Strolla má s novou posilou tie najvyššie ambície. V jej kokpitoch sú španielsky veterán a dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso a Lance Stroll - syn kanadského majiteľa. Sauber nadviaže od budúcej sezóny spoluprácu s Audi v oblasti motorov a so súčasnými agregátmi Ferrari sa už nesústredil na tohtoročný vývoj.Sezónu otvorí po prvý raz od roku 2019 Veľká cena Austrálie, pričom Bahrajn bol pre ramadán presunutý na apríl. McLaren môže byť po obstojných výkonoch počas zimných testov vážnym konkurentom, pričom domáci jazdec Oscar Piastri sa bude snažiť stať prvým Austrálčanom, ktorý vyhrá domácu veľkú cenu. Motivovať ho môže čerstvé predĺženie zmluvy, ktorá momentálne platí do roku 2028.FIA zaviedla nové pravidlá v Monaku, kde budú povinné dve zastávky v boxoch, aby sa zvýšil počet predbiehacích manévrov. Finále sezóny je naplánované na 7. decembra v Abú Zabí.

Jazdecké zloženie tímov F1 v sezóne 2025:



McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri



Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton



Red Bull Racing: Max Verstappen, Liam Lawson



Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli



Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll



Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan



Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman



Racing Bulls: Isack Hadjar, Juki Cunoda



Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz Jr.



Sauber: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto







kalendár - kompletný program pretekov F1 v sezóne 2025:



16. marec: Veľká cena Austrálie (Melbourne)



23. marec: Veľká cena Číny (Šanghaj) - šprint



6. apríl: Veľká cena Japonska (Suzuka)



13. apríl: Veľká cena Bahrajnu (Sáchir)



20. apríl: Veľká cena Saudskej Arábie (Džidda)



4. máj: Veľká cena Miami (Miami) - šprint



18. máj: Veľká cena Emilia-Romagna (Imola)



25. máj: Veľká cena Monaka (Monako)



1. jún: Veľká cena Španielska (Barcelona)



15. jún: Veľká cena Kanady (Montreal)



29. jún: Veľká cena Rakúska (Spielberg)



6. júl: Veľká cena Veľkej Británie (Silverstone)



27. júl: Veľká cena Belgicka (Spa-Francorchamps) - šprint



3. august: Veľká cena Maďarska (Budapešť)



31. august: Veľká cena Holandska (Zandvoort)



7. september: Veľká cena Talianska (Monza)



21. september: Veľká cena Azerbajdžanu (Baku)



5. október: Veľká cena Singapuru (Singapur)



19. október: Veľká cena USA (Austin) - šprint



26. október: Veľká cena Mexika (Mexiko)



9. november: Veľká cena So Paula (So Paulo) - šprint



22. november: Veľká cena Las Vegas (Las Vegas)



30. november: Veľká cena Kataru (Lusail) - šprint



7. december: Veľká cena Abú Zabí (Abú Zabí)