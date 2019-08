Aká kryptomena prinesie zisk? Investori vo Fumbi majú od januára 162%

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fumbi, profil Foto: Fumbi Foto: Fumbi

Spoločnosť Fumbi vznikla ako odpoveď na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvý na Slovensku i vo svete prinášajú investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien.



S investovaním do kryptomien cez Fumbi je spojená minimalizácia rizika, keďže investori nemusia riešiť, do ktorých kryptomien investujú a na ktorých online burzách ich vymenia. Fumbi Algoritmus investíciu inteligentne prerozdelí do dynamického portfólia, skladajúceho sa z niekoľkých desiatok kryptomien s najväčším trhovým podielom. Keďže portfólio sa dokáže adaptovať na pravidelnej báze, platí jednoduchá rovnica, že rast či pokles hodnoty investícií bude priamoúmerný celkovej hodnote trhu kryptomien.



Všetky kryptomeny sú uložené na offline generovaných úložiskách, čo prakticky eliminuje možnosť hekerského útoku. Prístup do týchto úložísk je zabezpečený na inštitucionálnej báze, takže nezávisí od konkrétnej osoby. Investori sú stále priamymi vlastníkmi svojho portfólia, čo je pre nich bezpečnejšie ako investícia cez zahraničný podielový fond.



Fumbi sa tak zaraďuje medzi priekopníkov a spolutvorcov prostredia pre technológiu kryptomien, ktorá má potenciál zmeniť svet rovnako alebo ešte výraznejšie, ako to urobil internet.





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (OTS) -Sledovanie cien jednotlivých kryptomien je dôležitou súčasťou krypto sveta. Tak ako je bitcoin hýbateľom kryptotrhu (zaručene o ňom počul už každý), tak je webová stránka CoinMarketCap prvým krokom pre všetkých krypto záujemcov. Stránka ponúka základný prehľad hodnoty jednotlivých kryptomien na jednotlivých burzách, čo stoja a aký je historický vývoj cien.Hodnota jednotlivých kryptomien je daná ponukou a dopytom. Aj medzi kryptomenami vládne silný konkurenčný boj. Ak si plánujete kúpiť iba jednu kryptomenu, môžu byť vaše peniaze v ohrození.Riziko by ste mali rozdeliť medzi väčšie množstvo rôznych druhov digitálnych mien. Pri investovaní na vlastnú päsť je nevyhnutné postrážiť si ekonomické a technické riziká. Medzi ekonomické patrí správny výber kryptomeny, načasovanie, kedy ich kúpiť (záleží či tá vaša konkrétna kryptomena klesá alebo stúpa) a stratégia, ktorú chcete uplatňovať (kedy predať, ako dlho držať kryptomenu, či kedy dokúpiť). Za technické riziko sa považuje najmä uloženie kryptomeny.Prirodzenou súčasťou kryptotrhu je jeho rýchly nárast, po ktorom môže nasledovať pád a opäť nárast, ktorý môže byť väčší ako ten predošlý. V súčasnosti neexistuje správna kryptomena, ktorá človeku zaručí rast a vysoké výnosy. Pri investovaní sa bude vždy vyskytovať isté percento rizika. Investor si môže vybrať z vyše 2000 rôznych kryptomien.Niektoré z celkového množstva ponúkaných kryptomien sú bezpečnejšie a dôveryhodnejšie, ale sú aj také, pri ktorých je riziko ťažko vyhodnotiteľné. Napokon sú nebezpečné kryptomeny vytvorené ako špekulatívny nástroj.Základom je nestaviť všetko na jednu kartu, ale vybrať si z celého balíčka viacero kariet, s ktorými rozohráte kvalitnú partiu. A samozrejme, treba získavať informácie. Najlepšie je v prvej fáze zveriť sa do rúk odborníkom.Každý, kto investuje do kryptomien musí riešiť základnú dilemu. Kde bezpečne uložiť výsledok svojej práce? Svoje digitálne meny si každý majiteľ ukladá do kryptopeňaženky. Rovnako ako klasická fyzická peňaženka, v ktorej nosíte svoju hotovosť, aj peňaženky pre digitálne meny slúžia na úschovu kryptomeny. Môžeme ich rozdeliť na dva druhy: online peňaženku, ktorá sa nazýva aj hot wallet, alebo offline peňaženku inak volaná aj cold wallet.Väčšina odborníkov na digitálne meny odporúča, aby používatelia minimalizovali množstvo peňazí, ktoré si ukladajú do online peňaženky.Offline peňaženky sa všeobecne považujú za podstatne bezpečnejšie, keďže nie sú nonstop pripojené na internet. Môžu sa rozdeliť na papierové (paper wallet) a hardvérové (HW wallet).Ak sa chystáte začať s investovaním do kryptomien, ste laik, nemáte čas sledovať všetky zmeny na trhu (ktoré sa menia každý deň a ich sledovaním potrebujete dávku odbornosti) alebo vás stresuje rozhodovanie, do ktorej kryptomeny je najlepšie investovať, vyskúšajte Fumbi Fumbi sa investuje jednoducho, s malou vstupnou investíciou iba 50 eur a s minimálnym rizikom do 31 špičkových kryptomien. Tie odrážajú pohyby na kryptotrhu. Možno sa pýtate, prečo sa dá s Fumbi investovať s 31 kryptomenami, keď si v súčasnosti môže investor vybrať až z 2000 kryptomien a ich počet neustále rastie.Ak ste začiatočník, je prirodzené že neviete, ktorá kryptomena bude rásť a ktorá klesať. Fumbi algoritmus efektívne rozdelí vašu investíciu do inteligentného a dynamického portfólia. Fumbi je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá dovoľuje bezpečné investovanie do kryptomien širokej verejnosti.