Akademické fanfáry Univerzity Komenského zložil Eugen Suchoň

Bratislava 14. júna (TASR) – Používanie akademických insígnií a vykonávanie slávnostných obradov sa už od stredoveku spája s európskym univerzitným prostredím. Aj najstaršia a najväčšia univerzita na území Slovenska – Univerzita Komenského v Bratislave (UK) ich zachováva s náležitou úctou a stavovskou cťou. Dodržiavanie akademických zvykov a tradícií je dôležitou súčasťou života každej univerzity.Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií, akademickej samosprávy univerzity i jej fakúlt, právomocí rektora a prorektorov, dekanov i prodekanov. Jednotlivé fakulty majú právo používať vlastné akademické insígnie a vykonávať akademické obrady v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami UK.Medzi akademické insígnie UK patria znak a pečať so znakom, žezlo a kolana (hodnostná reťaz s plochými očkami) rektora a dekanov fakúlt. Dopĺňa ich slávnostný odev univerzitných funkcionárov a pedelov, úlohou ktorých je dávať pozor na insígnie. Pedel zároveň sprevádza dekana pri vysokoškolských ceremóniách.Žezlá akademických funkcionárov a ich kolany patria k výsostným znakom inštitúcie a ich pôvod siaha do stredoveku, keď dôstojnosť úradu navonok reprezentovali aj prislúchajúce odznaky. Napríklad panovníkom prislúchala koruna a žezlo, biskupom prsteň a berla, v slovenskom prostredí je známa aj richtárska palica. Najhonosnejšou a zároveň aj najvýznamnejšou akademickou insígniou je žezlo rektora, ktoré symbolizuje jeho právomoc a zodpovednosť za spravovanie spoločenstva učiteľov a študentov – universitas magistrorum et scholarum.Umelecké stvárnenie prvého žezla rektora UK a žeziel dekanov Lekárskej, Právnickej a Filozofickej fakulty navrhol český profesor Josef Vydra, umelecko-priemyselný výtvarník. V roku 1924 ich zhotovila pražská firma Františka Javůrka a Josefa Vrabca, ktorá okrem žeziel hodnostárov vyrobila aj 167 centimetrov dlhé žezlo univerzitného vrátnika s drevenou rukoväťou zdobenou vyrezávaným ornamentom.Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK používa svoje žezlo od roku 1938 a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK od roku 1950, obidve boli vyrobené v Prahe.Insígnie sa používajú pri slávnostných akademických obradoch a slávnostných príležitostiach, ako sú napríklad imatrikulácie, promócie až po slávnosti odovzdávania diplomov absolventom doktorandského štúdia, docentom, doktorom vied, udeľovanie čestného doktorátu, ďalej pri inaugurácii rektora univerzity a dekanov fakúlt alebo v prípade návštevy vzácneho hosťa na pôde univerzity či pri iných mimoriadnych príležitostiach.Fanfáry, počas ktorých vchádza akademický sprievod do auly na slávnostné promócie absolventov, zazneli prvýkrát 21. apríla 1937 pri udeľovaní čestného doktorátu vtedajšiemu československému prezidentovi Edvardovi Benešovi. Práve na túto príležitosť ich zložil hudobný skladateľ Eugen Suchoň, ktorý ich 8. mája 1937 venoval Univerzite Komenského. Akademický senát vyhlásil na svojom zasadnutí 17. marca 1938 tieto fanfáry za Akademické fanfáry UK.Univerzita Komenského si na ústredných oslavách 26. až 28. júna pripomenie 100 rokov svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov viac ako 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.