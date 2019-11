Akákoľvek podpora Tesly v Nemecku bude v súlade s pravidlami EÚ

Čínsky závod Tesly by sa mal začať stavať na budúci rok a dva roky po začiatku výstavby by mal začať vyrábať. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. novembra (TASR) - Akákoľvek podpora priekopníka amerického výrobcu elektrických vozidiel Tesla, ktorý oznámil, že postaví svoju prvú európsku továreň neďaleko Berlína, bude v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to v stredu Dietmar Woidke, premiér nemeckej spolkovej krajiny Brandenbursko, v ktorej leží Berlín, pre regionálnu televíziu.povedal.dodal.Šéf Tesly Elon Musk totiž v utorok (12. 11.) na podujatí v Berlíne oznámil, že automobilka vybuduje pri nemeckej metropole svoju prvú európsku továreň aj výskumné a vývojové centrum. Musk už dlhšie avizoval, že Tesla chce mať v Európe svoju továreň, ale až do utorka nespomínal žiadnu krajinu. V obrovskom závode pri Berlíne plánuje vyrábať batérie aj elektromobily.Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier v tejto súvislosti v stredu uviedol, že zatiaľ sa nehovorilo o žiadnych dotáciách nemeckej vlády pre Teslu. Altmaier zároveň označil rozhodnutie americkej firmy za "míľnik" pri prechode na elektromobilitu v Európe.Minister Altmaier už dlho presadzuje spoluprácu v rámci Európy, a najmä s Francúzskom, pri výrobe batériových článkov, ktoré sú kľúčové pre produkciu elektromobilov. Dôvodom sú obavy, že Únia zaostáva v tejto oblasti za Áziou a najmä za Čínou.V minulosti naznačil, že vláda by mohla finančne podporiť továreň na výrobu batérií v Nemecku.Podobnú iniciatívu plánuje aj Francúzsko.