Akcie Pinterestu pri svojom debute na burze posilnili o 25 %

New York 18. apríla (TASR) - Akcie služby Pinterest sa vo štvrtok začali obchodovať v New Yorku. Svoj prvý deň odštartovala akcia Pinterestu na úrovni 23,75 USD (21,11 eura), čo bolo o 25 % viac v porovnaní s prvotnou ponukou (IPO).To zvýšilo trhovú hodnotu firmy na 12 miliárd USD. V rámci IPO sa akcie Pinterestu predávali po 19 USD, čo hodnotilo firmu na 10 miliárd USD. Cena v rámci prvotnej ponuky bola o niečo vyššia, než sa očakávalo, z dôvodu vysokého záujmu investorov.Firma v rámci IPO ponúkla 75 miliónov akcií a získala za ne 1,425 miliardy USD. Spoločnosť je kótovaná na New York Stock Exchange (NYSE) a obchoduje sa pod skratkou PINS.Pinterest vznikol v roku 2010, a aj keď je stratový, pritiahol záujem investorov vďaka vysokému rastu. Vlani zvýšil tržby o 60 % na 750 miliónov USD a čistá strata klesla zo 130 miliónov USD na 63 miliónov USD.Pinterest, ktorý zarába primárne na reklame, mal na konci vlaňajška 265 miliónov aktívnych používateľov.Vo štvrtok debutovali na burze aj akcie Zoom Video Communications, ktoré sú kótované na Nasdaq a otvorili na úrovni 65 USD, čo bolo o 80,6 % viac v porovnaní s IPO (36 USD).(1 EUR = 1,1250 USD)