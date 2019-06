Akcionári Nissanu schválili reformu riadenia automobilky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jokohama 25. júna (TASR) - Akcionári japonskej automobilky Nissan schválili v utorok revíziu s cieľom posilniť riadenie spoločnosti, ktorá má stále napäté vzťahy s francúzskym aliančným partnerom Renault po škandále bývalého predsedu aliancie a exriaditeľa Renaultu Carlosa Ghosna.Akcionári hlasovali za sériu reforiem vrátane vytvorenia troch nových výborov v rámci predstavenstva spoločnosti Nissan, ktoré budú dohliadať na audit, menovanie riaditeľov a odmeny pre manažment.Schválili aj voľbu 11 riaditeľov, keďže firma prechádza reštrukturalizáciou. Sú medzi nimi aj dvaja vysokopostavení predstavitelia Renaultu, ako aj súčasný generálny riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa.Reformy sú navrhnuté tak, aby Nissan získal stabilnejší základ po šoku spôsobenom zatknutím bývalého šéfa Ghosna, ktorý čelí viacerým obvineniam z finančných priestupkov.Nissan okrem prevádzkových problémov zaznamenal v uplynulom finančnom roku pokles čistého zisku na najnižšiu úroveň za takmer dekádu. A varoval pred „zložitým podnikateľským prostredím“ v tomto roku.Jeho plán reforiem takmer stroskotal po tom, ako sa Renault, ktorý vlastní 43 % v spoločnosti Nissan, sťažoval, že o novej štruktúre nemá dosť informácií.Krízu sa podarilo odvrátiť, keď Nissan navrhol, aby predseda predstavenstva Renaultu Jean-Dominique Senard bol členom výboru pre menovanie riaditeľov a šéf francúzskej automobilky Thierry Bollore výboru pre audit.Ale Renault nebude mať zastúpenie v novom výbore pre odmeňovanie. To by mohlo odrážať hnev japonského partnera na Ghosnove vysoké odmeny v porovnaní s väčšinou japonských generálnych riaditeľov.Šéf Nissanu Saikawa sa tiež dostal pod tlak, a to jednak pre katastrofálne finančné výsledky firmy, a tiež preto, že bol chránencom Ghosna a je tak považovaný za "dedičstvo" toho obdobia. Aj preto na stretnutí akcionárov v Jokohame vyjadril hneď v úvode "úprimnú ľútosť" v súvislosti s problémami, ktoré otriasli spoločnosťou v uplynulých mesiacoch.Saikawa ubezpečil akcionárov, že bude chrániť nezávislosť Nissanu, ktorý je súčasťou trojstrannej aliancie s Renaultom a japonskou automobilkou Mitsubishi.Ghosn v minulosti obvinil manažérov Nissanu, že sa snažia zablokovať jeho plány na užšiu integráciu japonskej firmy s Renaultom.Saikawa v utorok povedal, že "autonómia" bude pre Nissan naďalej dôležitá, pričom sľúbil, že bude spolupracovať so Senardom, aby aliancia pokračovala čo "najudržateľnejším spôsobom".Povedal tiež, že by mohlo dôjsť k prehodnoteniu súčasnej štruktúry aliancie, "ak sa nerovnováha stane faktorom nestability".Vzťahy v aliancii vážne poškodilo zatknutie Ghosna vlani v novembri. Odvtedy Nissan obvinil Renault z toho, že má v skupine príliš veľkú váhu. Otázky vyvoláva aj jeho možný podiel na kolapse rokovaní o fúzii Renaultu s koncernom Fiat Chrysler Automobiles (FCA) preSenard na stretnutí v Jokohame uviedol, že rokovania o fúzii s FCA mali posilniť alianciu Renaultu s Nissanom.