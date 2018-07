Akciová burza USA spočiatku strácala, ale napokon skončila v pluse

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. júla (TASR) - Globálny obchodný konflikt v pondelok (2.7.) v prvej polovici dňa negatívne ovplyvňoval vývoj na americkej akciovej burze v New Yorku.Investori sa obávali nakupovať akcie, lebo by na to doplatili, ak by sa medzinárodný colný spor ďalej zostroval. Objemy nákupov boli slabé. Situácia sa zmenila až v druhej polovici dňa.Dow Jones industrial average (DJIA), hlavný index americkej burzy, postupne začal dopoludňajšiu stratu znižovať a napokon skončil v pluse 0,15 % na hodnote 24.307,18 bodu. Širšie koncipovaný index S&P 500 vzrástol o 0,31 % na 2726,71 bodu. Nasdaq 100 posilnil o 0,81 % na 7097,82 bodu. Investori prejavili veľký záujem o akcie technologických firiem, ktoré sú na ňom vedené.Burziánov spočiatku viedli k zdržanlivosti v nákupoch ostré víkendové vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa na adresu EÚ, a tiež jeho hrozba, že uvalí sankčné clo aj na európske automobily importované do Spojených štátov.Napriek tomu, že Tesla Elona Muska dosiahla v poslednom júnovom týždni dlhodobý cieľ a vyrobila za týždeň 5000 elektromobilov Modelu 3, jej akcie klesli o 2,3 %. V tomto prípade sa investori správali podľa osvedčeného motta „Predávaj, keď prichádzajú dobré správy“.Akcie ropných spoločností Chevron a ExxonMobil klesli po oznámení správy prezidentom Trumpom, že Saudská Arábia výrazne zvýši dennú ťažbu ropy, aby dosiahla zníženie jej ceny na svetovom trhu.Nedarilo sa ani akciám Nike, výrobcovi športových potrieb. O 1,7 % ich oslabila informácia, že tenisová legenda, Švajčiar Roger Federer, už onedlho nebude obliekať dresy americkej firmy, ale japonského výrobcu Uniqlo. Trh táto správa, zverejnená v prvý deň londýnskeho Wimbledonu, prekvapila.