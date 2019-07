Akciový index S&P 500 prvýkrát v histórii prekonal hranicu 3000 bodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. júla (TASR) - Americký akciový index S&P 500 v stredu prvýkrát prekonal hranicu 3000 bodov. Navyše rekordy lámali aj hlavný index newyorskej burzy Dow Jones a technologický Nasdaq. Trhy podporili vyjadrenia prezidenta americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, ktoré zvýšili šance na redukciu úrokových sadzieb už koncom júla.S&P 500, ktorý zahŕňa 500 popredných spoločností, prvýkrát prekonal nakrátko hranicu 3000 bodov po tom, ako Powell vo svojom vystúpení pred Výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby uviedol, že "obavy súvisiace s obchodnými spormi a slabým rastom svetovej ekonomiky naďalej vplývajú na vyhliadky ekonomiky USA" a centrálna banka je "pripravená primerane zasiahnuť s cieľom udržať ekonomiku v súčasnom raste".Investori to prijali ako signál na zníženie úrokových sadzieb už na najbližšom zasadnutí Fedu koncom júla.povedal Michael Antonelli, analytik firmy Robert W. Baird v Milwaukee.V súčasnosti Fed drží úrokové sadzby v pásme 2,25 % až 2,50 %. Na túto mieru ich banka zvýšila v decembri 2018, čo bolo štvrté zvýšenie sadzieb počas roka.Powell však za zvyšovanie sadzieb v predchádzajúcom období čelí čoraz väčšiemu tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten šéfovi Fedu vyčíta, že banka svojou politikou brzdí rast americkej ekonomiky.Podľa predstaviteľov Fedu je to však práve Trumpova politika zahrnujúca zvyšovanie dovozných ciel na zahraničné produkty a nepredvídateľné kroky, ktorá zvýšila riziká pre americkú ekonomiku a núti Fed začať zvažovať Trumpom presadzované zníženie úrokových sadzieb.Ekonómovia teraz očakávajú, že centrálna banka úrokové sadzby koncom júla takmer naisto zníži, pričom počítajú s poklesom minimálne o 25 bázických bodov. Nevylučujú však ani možnosť, že Fed úrokové sadzby skreše o 50 bázických bodov.