Aké bude počasie cez víkend? Slovensko potrápi vietor aj mrazy, záver roka prinesie otepľovanie

Výstraha pre silným vetrom na horách

Záver roka prinesie otepľovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2019 (Webnoviny.sk) - Pred silným vetrom varujú meteorológovia v sobotu aj v nedeľu. Na prelome rokov by však teploty mali začať opäť stúpať. Treba si však dať pozor na silný severozápadný vietor, a to najmä na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oba víkendové dni výstrahy pred silným vetrom pre veľkú časť Slovenska. Na horách hrozí aj víchrica. V horských oblastiach sa môžu vytvárať snehové jazyky.Výstraha 2. stupňa pre silným vetrom na horách platí v sobotu aj v nedeľu v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Na horách vo výške nad 1 500 metrov sa ojedinele očakáva silný vietor, ktorý môže mať v nárazoch rýchlosť 38 až 40 m/s (135 - 145 km/h) a môže byť nebezpečný.Pozor by si mali dať najmä turisti a horolezci. V spomínaných šiestich okresoch si treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje na cestách, SHMÚ pre ne vydal výstrahu prvého stupňa.Rovnaká výstraha 1. stupňa platí počas celého víkendu aj pre ďalšie severné oblasti Slovenska, kde leží sneh. Na väčšine západu a juhovýchodu územia v sobotu platí výstraha 1. stupňa pred silným vetrom. Vietor sa na západnom a strednom Slovensku v nedeľu upokojí. Stále však bude silno fúkať na severe a východe Slovenska.Napriek tomu, že momentálne teploty klesajú a víkend bude chladný, záver roka prinesie otepľovanie. Čakajú nás teploty, ktoré môžu vystúpiť až na plus 10 °C. Informuje o tom portál iMeteo.sk v sobotňajšom článku „Od budúceho týždňa sa bude otepľovať. Teploty pôjdu k +10 °C“.Po mrazivom víkende bude chladno ešte aj v pondelok. Začiatkom týždňa ale začne nad naše územie prúdiť teplejší vzduch. Otepľovať sa bude postupne. Teploty začnú stúpať v utorok, keď denné maximá môžu dosiahnuť 0 až plus 5 °C.Do konca týždňa pôjdu teploty nahor a už v prvý víkend roku 2020 môžu dosiahnuť v najteplejších oblastiach až do plus 10 °C. Podľa predpovedných modelov by nadpriemerne teplé počasie malo vydržať od Nového roka približne do 5. až 7. januára.