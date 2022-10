Aké bude smerovanie Ruska po páde Putina? Na kongrese v Poľsku sa stretnú protikremeľskí predstavitelia

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - V poľskom meste Jabłonna by sa v dňoch 4. až 7. novembra mal uskutočniť prvý kongres bývalých zákonodarcov Ruskej federácie, ktorí chcú rozhodnúť o tom, aké bude smerovanie Ruska po páde režimu Vladimira Putina . Na Telegrame o tom informoval niekdajší poslanec ruskej Štátnej dumy Iľja Ponomariov, ktorý vystupuje proti súčasnej ruskej vláde.„Prvý zjazd ľudových poslancov Ruska sa bude konať na historickom predmestí Varšavy,“ uviedol Ponomariov, ktorý dodal, že delegátmi podujatia budú predstavitelia, ktorí boli zvolení v medzinárodne uznávaných voľbách.Spoločnou platformou delegátov kongresu má byť odmietnutie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá sa začala v roku 2014, a pripravenosť zmeniť spoločensko-politický systém súčasného Ruska. Ponomariov zdôraznil, že kongres sa koná s cieľom „sformulovať kontúry toho, aké bude Rusko po prehre vo vojne a po Putinovi“.„Naším cieľom je, aby to uznala Ukrajina, pobaltské a ďalšie krajiny, a aby to videli ruské elity,“ zdôraznil. Aktuálne je vraj zaregistrovaných 52 delegátov kongresu. Podľa Ponomariova predstavujú najmenej 10 miliónov voličov.