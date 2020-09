Aké bude stavebníctvo na Slovensku?

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

28.9.2020 (Webnoviny.sk) -Nielen na tieto otázky sa diskutovalo na konferencii, ktorú pravidelne organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) už od roku 2009. Dvojdňová odborná konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v hoteli Ski & Wellness Residence Družba Jasná v Demänovskej doline v dňoch 24.–-25.9.2020.Okrem vyššie spomenutých otázok sa odborníci venovali aj energetickej hospodárnosti budov, bezbariérovosti a debarierizácii pri výstavbe na Slovensku, ale aj ďalším témam, ktoré aktuálne rezonujú v stavebníctve.Konferenciu otvoril predseda SKSI Vladimír Benko a Pavol Liška z VÚC Žilina. Pozvanie prijalo viacero významných hostí, medzi nimi aj štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková, ktorá informovala o príprave zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, o cieľoch Programového vyhlásenia vlády 2020-2024 pre úsek územného plánovania a stavebného poriadku, ako aj o úlohách pre naplnenie cieľov v oblasti výstavby. Predseda SKSI, Vladimír Benko, hovoril o pozícii SKSI v stavebníctve, o aktivitách, ktoré komora robí pre svojich členov, či už je to celoživotné vzdelávanie, odborné aktivity, vybrané poskytované služby a legislatívne zmeny: "Je pre nás prioritou, aby sa do nového zákona dostali témy, ako je vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov od územného konania až po kolaudáciu autorizovanými osobami. Aby vykonávacie predpisy boli zamerané na spracovanie minimálneho rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie pre všetky odbornosti autorizovaných inžinierov a architektov, aby sa zjednodušili povoľovacie procesy a správne sa nastavilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V neposlednom rade sú dôležité kvalitnejšie projekty, nezávislá kontrola dôležitých projektov vo verejnom záujme.", zdôraznil predseda SKSI.Odborným garantom konferencie za SKSI bol 1. podpredseda Ján Petržala, ktorý vystúpil s prednáškou na tému "Úlohy a zodpovednosť projektantov v procese výstavby", a ozrejmil zúčastneným, aké sú kompetencie a rozsah zodpovednosti projektanta v tomto procese. Organizačným garantom konferencie bol aj tento rok člen predstavenstva Boris Vrábel.Cieľom konferencie je každý rok priniesť nové poznatky a komplexnejší pohľad na dané témy, ktoré sú plnohodnotne využívané v praxi a ktoré pomôžu pracovníkom stavebných úradov, štátnej a verejnej správy, projektantom ako aj ďalším odborníkom v oblasti stavebníctva v každodennom pracovnom živote.SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.Informačný servis