Aké by boli výsledky volieb v krajoch? V štyroch by vyhral Smer a v Bratislavskom jednoznačne progresívci

Kto najviac volí stranu Aliancia?

Výsledky volieb v jednotlivých krajoch



V Bratislavskom kraji jednoznačne zvíťazí hnutie PS – 34 percent. Nasledoval by Smer-SD so ziskom 17 percent hlasov a strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 11 percentami.

V Trnavskom kraji by voliči najčastejšie siahli po Smer-SD a Hlas-SD – rovnako 19 percent a PS 17 percent.

Voliči v Nitrianskom kraji by si najčastejšie zvolili Smer-SD – 21 percent, potom Hlas-SD – 14 percent a PS – 11 percent.



Progresívne Slovensko by zvíťazilo v Trenčianskom kraji , kde by ho volilo 21 percent voličov. Druhá by skončila Hlas-SD – 19 percent a tretia Smer-SD – 16 percent.



Banskobystrický kraj by ovládla strana Hlas-SD so ziskom 25 percent voličov. 21 percent by tu mala Smer-SD a 13 percent PS.



Voliči Žilinského kraja by najčastejšie volili Smer-SD – 20 percent, PS – 15 percent a Hlas-SD – 13 percent.



V Prešovskom kraji by voľby vyhrala strana Hlas-SD s 23 percent voličmi, druhá by bola Smer-SD s 18 percent voličmi a Republika s 11 percent hlasmi.

V Košickom kraji by vyhrala Smer-SD – 26 percent, PS – 13 percent a hnutie Sme rodina s 12 percent voličmi.



2.8.2023 (SITA.sk) -Voliči, ktorí majú ukončenú základnú školu a učňovské vzdelanie bez maturity by najčastejšie volili stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) – 23 percent, nasleduje Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) – 22 percent a koalíciu hnutia OĽaNO a priatelia – deväť percent.Voliči s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou by si v parlamentných voľbách vybrali taktiež stranu Smer-SD – 21 percent, ďalej hnutie Progresívne Slovensko (PS) – 19 percent a Hlas-SD by volilo desať percent týchto voličov.Účastníci volieb s vysokoškolským vzdelaním by si najčastejšie zvolili PS – 27 percent, Smer-SD – 14 percent a Hlas-SD – 12 percent. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 24. júla do 28. júla zrealizovala agentúra AKO pre televíziu Joj na vzorke tisíc respondentov.Voliči maďarskej národnosti by najčastejšie volili stranu Aliancia – 29 percent, Hlas-SD – 11 percent a Modrých, Most-Híd – 11 percent voličov.