Aké kabelky budú hitom tejto sezóny?

Štýly kabeliek menia od sezóny k sezóne a my vám prinášame posledné trendy a naše favoritky. Bežné materiály ako semiš a koža sú vždy stávkou na istotu, no tohtoročná zim a jeseň sa vybrali aj trocha iným smerom. Leopardie vzory či gepardia potlač sú tento rok veľkými hráčmi, pričom ich nájdete aj v ponuke najznámejších značiek ako napríklad Louis Vuitton a Dior či Guess kabelky.

Za najväčší trend považujeme tašku na mobil, do ktorej, ako ste uhádli, sa zmestí o niečo viac ako váš iPhone. Kúpite si ju aj vy?

1. Kabelky s monogramom

Keď si predstavíte kabelky s monogramom, pravdepodobne vám ako prvé napadnú luxusné značky ako Louis Vuitton, Dior, Gucci a Fendi. Ide o kabelky, ktoré sú potlačené logom konkrétnej značky. Nie je žiadnym tajomstvom, že móda 90. rokov sa vracia a to aj do sveta kabeliek. Preto si jednu takú na nadchádzajúcu sezónu kúpte.

2. Tvídové kabelky

Aj keď semiš a koža môžu byť synonymom jesene, elegantný vlnený tvíd by ste nemali prehliadať. Tento textúrovaný materiál dodá koženému trenčkotu alebo semišovým čižmám nad kolená ten správny kontrast. Pri výbere tvídovej kabelky sa nemusíte držať tradičnej jesennej farebnej palety. Naopak, pastelové odtiene dodajú jesennému kompletu svieži nádych.

3. Handbags cez rameno

Či už máte namierené von na rýchlu šálku kávy, alebo sa chystáte na party a noc v meste s priateľmi, kabelka cez rameno je ideálna. Ide o malý kúsok s krátkym uchom. Poskytne dostatok priestoru vášmu telefónu, peňaženke, kľúčom, púdru a vreckovkám. Módnym kúskom posledných mesiacov je baguette kabelka.

4. Semišové kabelky

Každá sezóna má opakujúce sa módne témy a to isté platí aj pre doplnky. Na jeseň fičia ťažšie a silnejšie, no zároveň teplé materiály. Hladký semiš je aj túto zimu číslom jednom. Tentokrát v odtieňoch kávy, a to od espressa cez latte až po cappuccino.

5. Tašky z "pytóna"

Ak sa rozhodnete pre koženú tašku, voľte hadí vzor a lesklú textúru. Zaručene sa tak stanete stredobodom pozornosti a nad outfitom nemusíte dlho premýšľať, práve naopak, zvoľte minimalistické kúsky.

Náš tip: Oblečte si čierne dlhé šaty a malú kabelku na rameno s potlačou hada v sivých odtieňoch.

6. Shopperky

Shopperka je praktickou spoločníkou na nákupy, ale aj cesty do práce či do posilňovne. Jedna obdĺžniková väčšia taška by nemala chýbať ani vo vašom šatníku. Ak sa rozhodnete pre shopperku, zvoľte univerzálny model, ktorý si budete môcť vziať ku rôznym outfitom.

7. Tašky na telefón

Výstrelok online doby. Telefón je našou neoddeliteľnou súčasťou už pekných pár rokov. Preto aj dizajnéri prehodnotili veľkosť kabeliek a na trh prišli s novinkou, ktorými sú kabelky na telefón. Sú ideálne na prechádzku, rýchlu kávu s kamoškou, venčenie psa. Budete mať voľné ruky, čo vám umožní sa viac sústrediť na okolitý svet.

8. Kabely so spirituálnymi motívmi

Všetci občas potrebujeme spomaliť a pripomenúť si, čo je v živote skutočne dôležité – tak prečo to neurobiť štýlovo? Nájdite si kreatívne prevedenie kabelky so vzorom yin yang. Trend inšpirovaný 70. rokmi by vám mohol učarovať a priniesť trocha dobrej nálady.

9. Kabelky s uchom do ruky

Kabelka s malou rukoväťou s kompaktnými tvarmi sa stane vašou obľúbenou spoločníkou. Je vhodná najmä na večierky a iné špeciálne spoločenské udalosti.

Máte svoju obľúbenú kabelku? Ktorý z našich deviatich tipov si vyberiete na nasledujúcu sezónu?