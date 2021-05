Aké nápoje zvyčajne ponúkame návšteve, priateľom či kolegom?

Pitie sa spája aj s oslavou, diskotékami, tancom, výletom s kamarátmi alebo jednoduchej zábave s ľuďmi, ktorých máte radi. Netreba zabudnúť na to, že piť alkohol u nás môžu len ľudia nad 18 rokov.

Britská kultúra až k nám

Na čo si každý spomenie, keď sa spojí Anglicko a pitie alkoholu? Pravdepodobne na gin, ktorý je skvelý s tonikom. Aj napriek tomu, že pôvodne pochádza z Holandska, udomácnil sa na Britských ostrovoch už dávno. A nie len tam, ale prakticky po celom svete. Ide o chutné pitie, ktoré je určené ženám aj mužom a je základom mnohých exotických typov miešaných drinkov. Niektoré druhy sa vyrábajú aj na Slovensku a sú aj cenovo dostupné. Nie je potrebné ísť kvôli doplneniu baru zakaždým do obchodu, hlavne keď niekto býva na dedine, obchod nie je otvorený nepretržite. Stačí si zapnúť počítač, urobiť zopár klikov a aj alkohol sa dá objednať až k dverám domu.

Takmer ako národné

Aj keď si tento druh väčšina sveta spojí s Ruskom, veľa Slovákov by sa bilo do pŕs a bojovali by za slovenskú pečiatku. Nie je to tak ťažké. Vodka je totiž bežne vyrábaná aj v našich fabrikách. Nápoj, ktorý je jeden z najlacnejších, ale nie preto, že by bol nekvalitný, ale vďaka dobrej dostupnosti a konkurencií značiek. No a samozrejme väčšej jednoduchosti výroby. Ak si niekto hovorí, že ide o nudnú zábavu, veľmi sa mýli. K tej originálnej, čírej, by sme mohli pridať desiatky druhov ovocných chutí, kedy si pri pití ani nepomyslíte, že pijete alkohol. Nehovoriac o tom množstve nápojov, ktoré si bude vedieť namiešať prakticky každý aj s malou dávkou fantázie. Vybrať teda ten správny nápoj pre vašich známych nemusí vždy najľahšie, no určite sa tým môže začať zábava.

Zdroj obrázku:

Daxiao Productions / Shutterstock.com