Aké pánske svetre budeme nosiť túto zimu?

Do zimného šatníka bez najmenších pochýb patria svetre. Pánske svetre môžete nosiť pod kabát, bundu, pod sako či páperovú vestu. Aké štýly pánskych svetrov budeme nosiť túto zimu?

Ako byť in v pánskom svetri?

Športovo založení páni si nevedia predstaviť, že by v zime nosili niečo iné okrem mikiny. Ak patríte do tejto skupiny mužov, vyskúšajte si raz obliecť sveter a nebudete chcieť mikinu už ani vidieť. Pánske svetre sa šijú v tak rôznorodom dizajne, že niektoré pripomínajú mikinu, ale si zachovávajú komfort i eleganciu svetru. Ako vyzerajú trendové pánske svetre odhalíte, keď pohľadáte pánsky sveter na Answear.sk. Rozmanitosť farieb, štýlov a strihov vás presvedčí, že sveter na zimu musíte skrátka kúpiť.

V pánskom svetri môžete vyzerať rovnako in ako v tričku s dlhým rukávom alebo v mikine. Medzi klasiku vo svete svetrov patria jednoduché svetre s guľatým výstrihom. Jednofarebný sveter s jednoduchou štruktúrou je basic svetrom, ktorý oblečiete k rôznym kúskom oblečenia a nikdy nešliapnete vedľa. So svetrami s V výstrihom si dokážu iste poradiť muži, ktorí nosia košele a polo tričká. Praktickým modelom je sveter s vysokým golierom. Roláky zahrejú telo i krk. Ležérne sú pánske svetre so zipsom, ktorý siaha po prsia. Na svetroch sa môžu nachádzať aj rôzne detaily ako sú pracky, gombíky alebo hrubšie goliere.

Aký sveter kúpiť do elegantného a aký do športového outfitu?

Spomínali sme, že aj športovo založení muži môžu nosiť sveter. K rifliam alebo cargo nohaviciam sa hodia pánske svetre, ktoré sú voľnejšieho strihu. Oversize sveter navrstvíte, vyhrniete rukávy a budete vyzerať maximálne ležérne. Podobne trendovo budete vyzerať vo viacfarebnom vlnenom svetri. K športovým modelom patria pánske svetre s výraznejším logom značky alebo s vrkočovým vzorom.

Slim svetre sú stvorené na to, aby ste ich nosili spolu s košeľou. Ide o kombináciu, ktorá pôsobí elegantne, formálne a ženy mužov v podobnom outfite milujú. Na košeľu si musíte obliecť sveter, ktorý má V výstrih. Vo výstrihu môže byť vidieť kravata. Dôležité je, aby ste golier košele preklopili cez lem výstrihu svetra. Sveter na košeľu musí byť jednoduchý, bez štruktúry či vzorov. Pletenina v čiernej a modrej farbe je ideálna. Mierne elastický model vytvorí peknú líniu. Svetre s košeľou noste voľne, nesmiete ich zastrčiť do nohavíc či pod opasok.

Čo obliecť na sveter? Bundu alebo kabát?

Svetre sú teplé, a preto sa dobre nosia s kabátom i s bundou. Kombinácia je čiastočne závislá od počasia. Ak je príliš chladno, bunda a sveter vás maximálne zahrejú. V ostatných prípadoch je len na vás, či vám štýlovo sadne kabát, alebo preferujete bundu. Pánsky sveter s kabátom vytvorí sofistikovaný vzhľad. Pod kabátom sa oblečenie lepšie vrství, takže si pod sveter môžete obliecť košeľu alebo tričko. Dokonca i hrubší sveter nebude pod kabátom prekážať a nechá pekne vyniknúť postavu. Sveter pod bundu je vhodný do mesta - vytvoríte streetwear outfit, ktorý nebráni pohybu. Pozor na to, aby ste so svetrom a bundou nevyzerali príliš robustne. Muži síce majú radi objem, ale príliš veľký objem vzhľadu škodí. Bundu môžete v zime nahradiť páperovu vestou, ktorá so svetrom vyzerá veľmi štýlovo.