Aké témy sú podľa Slovákov dôležité? O homosexuálnych partnerstvách chce hovoriť takmer polovica, skončili na chvoste rebríčka

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Tragédia zo Zámockej ulice, kde zomreli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity, rozprúdila debatu o zrovnoprávnení partnerov rovnakého pohlavia. Takmer polovica (49 percent) Slovákov je názoru, že je dôležité o téme homosexuálnych partnerstiev hovoriť. Pred útokom na Zámockej ulici malo tento názor 40 percent populácie.Tragédia tak zmenila názor deviatim percentám populácie. Prieskum robila agentúra NMS Market Research Slovakia online formou od 18. do 22. novembra na vzorke 1 027 respondentov starších ako 18 rokov.V októbri pred tragédiou robila agentúra prieskum, kde sa pýtali respondentov, či by sa malo alebo nemalo v spoločnosti hovoriť o homosexuálnych partnerstvách. 40 percent opýtaných súhlasilo, aby sa o téme rozprávalo, 38 percent opýtaných s tým nesúhlasilo a zvyšných 22 percent nevedelo odpovedať.Po tragédii na začiatku novembra prieskum zopakovali a počet ľudí, ktorí súhlasia s rozprávaním o homosexualite sa zvýšil na 49 percent. 32 percent opýtaných stále nesúhlasí a 19 percent nevedelo odpovedať.Prieskum odhalil, že sa o homosexuálnych partnerstvách nechcú rozprávať a počúvať najmä muži. Tento názor zastáva 36 percent mužov a 28 percent žien. Voliči, ktorí v roku 2020 v parlamentných voľbách volili strany Progresívne Slovensko/Spolu Za ľudí si častejšie myslia, že o tejto téme je potrebné hovoriť.Opačný názor majú častejšie voliči strán Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a strany Vlasť. Respondentov sa v prieskume tiež pýtali, o ktorých témach v spoločnosti by sa malo hovoriť. Až 93 percent ľudí tvrdí, že by sa malo rozprávať o chudobe, o sexuálnom zneužívaní a domácom násilí (92 percent), o korupcii a alkoholizme (91 percent), rasizme (87 percent), sexuálnej výchove (85 percent), o psychických ochoreniach (84 percent), neplodnosti (71 percent), rodovej rovnosti (65 percent), menštruácii (55 percent) a na chvoste rebríčka s 49 percentami skončila téma homosexuálnych partnerstiev.NMS Market Research je česká výskumná agentúra. Okrem výskumu trhu skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. NMS je členom medzinárodnej organizácie Európskej spoločnosti pre výskum názorov a marketingu (ESOMAR) a národnej organizácie Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA).