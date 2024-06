Ako budú vyzerať Košice v budúcnosti? Nový územný plán môžu obyvatelia pripomienkovať do septembra (foto)

Pripravené sú aj viaceré sprievodné podujatia

Vychádza z výskumov, analýz i štatistík

3.6.2024 (SITA.sk) - Košičania môžu do konca septembra pripomienkovať nový územný plán mesta Košice. Mesto k nemu otvorilo dve výstavy, pripravené sú aj sprievodné podujatia. Výstavy majú verejnosti priblížiť návrh nového územného plánu.„Záujemcom sprostredkujú proces prípravy plánu a oboznámia ich s jeho kľúčovými témami – podporou celistvosti mesta, ochranou klímy a verejného priestoru, podporou udržateľnej mobility a zaistením stability, predvídateľnosti a zrozumiteľnosti územného plánu," vysvetľuje samospráva. Jedna z výstav je dostupná v priestoroch Magistrátu mesta Košice MMK ).Záujemcovia tu môžu nájsť návrh územného plánu v mierke 1:10 000, ide o temer trojmetrové podrobné výkresy, ktoré im umožnia získať predstavu o tom, ako by mesto mohlo vyzerať v budúcnosti. Ďalšia popularizačná a vzdelávacia výstava, ktorá jednoducho a zrozumiteľne približuje ciele plánu, jeho vplyv na život obyvateľstva mesta, aj to, ako sa doň obyvatelia môžu zapojiť, je nainštalovaná v centre mesta, na Hlavnej ulici pre Immaculate.„Útvar hlavného architekta mesta Košice vyvinul aktivity nad rámec zákona s cieľom sprostredkovať kontakt s rôznymi okruhmi adresátov. Od júna do septembra pripravil okrem dvoch výstav aj viaceré sprievodné podujatia," uvádza ďalej mesto. Realizované by mali mať diskusie s riešiteľským kolektívom, či komentovaná prechádzka s hlavným architektom mesta.„Plánujeme premeniť 356 hektárov nevyužitých plôch, čo je asi ako 500 futbalových ihrísk, na udržateľný rozvoj. Navyše, nový územný plán prináša o 55 % viac zelene oproti súčasnému územnému plánu – teda viac parkov, kde sa môžeme schladiť, relaxovať, prechádzať sa a športovať, tráviť čas s blízkymi či vytvoriť priestor pre deti," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).Nový územný plán ukazuje želaný stav mesta na najbližšie desaťročia pre 300-tisíc obyvateľov. Vychádza pri tom z výskumov, analýz i štatistík.„Do nového územného plánu máme ambíciu zakomponovať najmä kľúčové princípy, ktoré sú štandardom aj v zahraničí – hlavne udržateľnosť. Udržateľná prevádzka mesta znamená doplnenie organizmu mesta v záujme celistvosti, kvalitné verejné priestory, dobrú dopravnú dostupnosť hlavne pešo či verejnou dopravou," vraví hlavný architekt Košíc Petr Kropp. Vstup verejnosti, ako odbornej, tak aj laickej, do územného plánovania považuje za kľúčový.Verejnosť môže pripomienky k novému územnému plánu podávať do 30. septembra tohto roka, a to písomne, prostredníctvom mailu, osobne v podateľni MMK, alebo cez online formulár.„Po letnom pripomienkovaní bude nový územný plán upravený a predložený okresnému úradu na kontrolu. Ak ho úrad odsúhlasí, prebehne proces schválenia nového územného plánu mestským zastupiteľstvom," uviedlo mesto. Samospráva doplnila, že v prípade pozitívneho prijatia by nový územný plán mohol byť v rou 2025 vyhlásený ako všeobecne záväzné nariadenie.